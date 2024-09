Regresan a clases en Apalachee High School, semanas después de tiroteo en la escuela

La escuela secundaria Apalachee reabrirá sus puertas el martes, casi tres semanas después de que un tiroteo en el campus al noreste de Atlanta dejó dos estudiantes y dos profesores muertos y nueve heridos.

La policía dice que Colt Gray, un estudiante de 14 años, se escabulló de la clase de matemáticas la mañana del 4 de septiembre con un rifle estilo AR-15 que le había dado su padre. En cuestión de minutos, el sonido de los disparos se extendió por el pasillo y los estudiantes se agacharon detrás de los escritorios mientras los maestros bloqueaban las puertas de las aulas. La escuela se cerró . Algunos estudiantes vieron cadáveres mientras los agentes de policía los llevaban al campo de fútbol, ​​donde otros sangraban por el roce de una bala.

Ahora, los estudiantes de Apalachee están regresando a la escuela.

«No quiero volver porque es mi último año y las cosas están un poco difíciles para mí», dijo el estudiante de Apalachee, Junior García Ramírez, quien era cercano al entrenador de fútbol asesinado por el tirador.

Pero la jornada de puertas abiertas que organizó la escuela el lunes ayudó a Ramírez a sentirse más “preparado” para volver. Dijo que “no había un rincón” de la escuela sin personal, policías, consejeros o perros de terapia deambulando por los pasillos. Se alegró especialmente de recibir noticias de los funcionarios de la junta escolar y ver cuánto se preocupaban.

El ambiente era de alegría y desasosiego, dijo Ramírez. Los estudiantes estaban emocionados de volver a estar juntos, pero algunos estaban nerviosos por volver a clases, ya que el pasillo bloqueado donde ocurrió el tiroteo les recordó cuándo su seguridad estaba en riesgo.

A los dos días del tiroteo, Gray fue acusado de cuatro cargos de asesinato y su padre de cargos relacionados . Las autoridades dicen que Gray disparó y mató a Christian Angulo y Mason Schermerhorn, ambos de 14 años, y a los profesores Richard Aspinwall, el entrenador de fútbol de 39 años, y a Cristina Irimie, de 53. Otro profesor y otros ocho estudiantes resultaron heridos.

Las clases se reanudarán durante media jornada hasta que los estudiantes regresen de las vacaciones de otoño a mediados de octubre en lo que la escuela llama un «regreso gradual». El salón donde ocurrió el tiroteo estará cerrado por el resto del año escolar, por lo que los autobuses llevarán a los estudiantes a un edificio a unos pocos kilómetros de distancia para las clases de estudios sociales. También habrá más agentes de la ley en el campus, además de consejeros y perros de terapia, tal como los hubo en la jornada de puertas abiertas.

Amanda Buckingham, madre de un estudiante de Apalachee, aprecia los períodos de clase más cortos con menos trabajo escolar.

«Creo que eso ayudará con el proceso de curación y permitirá que los niños vuelvan a trabajar juntos y a hablar sobre sus sentimientos mientras están en ese entorno», dijo Buckingham.

Los padres preocupados llevaron a sus hijos de regreso a las escuelas primarias y secundarias vecinas en Winder menos de una semana después del tiroteo. Algunos expresaron su preocupación por los protocolos de seguridad vigentes en los tres campus, incluso cuando los agentes de policía estaban afuera.

Otros miembros de la comunidad se preocupan de que la escuela no esté haciendo lo suficiente y solicitaron detectores de metales, planes a largo plazo para la aplicación de la ley y, al menos, opciones temporales para el aprendizaje en línea.

“Hay medidas de seguridad implementadas, y solo porque no las veas no significa que no existan, al contrario de lo que escuchas y ves en el mundo de las redes sociales”, dijo el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, en una conferencia de prensa el lunes frente a la escuela.