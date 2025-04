Protección a trabajadores federales y eliminación de antecedentes penales firmados como ley en Maryland

El gobernador Wes Moore (D) firmó el martes una serie de proyectos de ley de reforma de justicia que facilitarán la solicitud de libertad condicional para reclusos de larga duración, permitirán que la edad y las enfermedades sean factores considerados en estos procesos, y agilizarán la eliminación de antecedentes penales para quienes ya cumplieron su condena.

Los proyectos de ley, por los que defensores han luchado durante años, representan lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Jones (D-Condado de Baltimore), calificó como los esfuerzos continuos de la legislatura “para crear un sistema de justicia penal más equitativo” en un estado que “encarcela el mayor porcentaje de personas negras en el país.”

“Este año aprobamos varios proyectos de ley para abordar estas estadísticas, incluyendo la Second Look Act, la Ley de Reforma de Expungement del gobernador, y legislación para mejorar el proceso de libertad condicional médica,” dijo Jones durante la ceremonia de firma, la segunda desde el fin de la sesión legislativa de 2025.

Jones, Moore y el presidente del Senado, Bill Ferguson (D-Ciudad de Baltimore), firmaron 142 proyectos de ley el martes. Entre ellos se incluyó una medida para proteger a trabajadores federales de los recortes presupuestarios propuestos durante la administración Trump, y otra para proteger al estado de la posible carga financiera derivada de demandas por abusos cometidos contra menores bajo custodia estatal, tras un cambio en la ley estatal en 2023 que facilitó presentar dichas demandas.

Moore destacó el Proyecto de Ley del Senado 432, la Ley de Reforma de Expungement, parte de su agenda legislativa. Defensores argumentan que los antecedentes penales pueden impedir que una persona consiga empleo, un préstamo o una vivienda, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el delito, y que el proceso para eliminarlos es complicado e incluso imposible en algunos casos.

“Sabemos que, para demasiados habitantes de Maryland, sus antecedentes penales… son como una cadena perpetua. No pueden obtener un préstamo, no pueden tener un hogar, no pueden conseguir empleo, y muchas veces es por una ofensa cometida hace años, si no décadas,” dijo Moore. “Tenemos que enfrentar este mito de que toda sentencia debe ser una cadena perpetua.”

El SB432 amplía la lista actual de más de 100 delitos que pueden ser eliminados del historial, incluyendo robo de tarjetas de crédito, hacer declaraciones falsas a la policía y conducir sin licencia, entre otros. También corrige un tecnicismo que hacía que las violaciones de libertad condicional contaran como incumplimiento de la sentencia, impidiendo permanentemente la eliminación de antecedentes.

“Tan pronto entre en vigor esta ley, creo que se notará el impacto,” dijo el senador Charles Sydnor III (D-Condado de Baltimore), copatrocinador de la medida. “Desde el primer día, personas que antes no calificaban podrán beneficiarse, así que habrá acción inmediata.”

También se firmaron medidas para ofrecer a personas aún encarceladas una oportunidad de obtener libertad condicional. Estas iniciativas fueron objeto de intensos debates durante la sesión legislativa, e incluyeron testimonios personales y emotivos de legisladores que compartieron sus experiencias como víctimas del crimen.

El Proyecto de Ley 853 de la Cámara, conocido como Second Look Act, permitirá que personas que han estado encarceladas al menos 20 años puedan solicitar una reducción de sentencia si cumplen ciertos criterios. No aplica para ofensores sexuales, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, quienes cometieron su delito después de los 25 años, ni para quienes hayan sido condenados por matar a un socorrista.

Este último criterio fue uno de varios propuestos por opositores como enmiendas descalificatorias. Todas fracasaron, excepto la enmienda relacionada con los socorristas, que fue aceptada por el Senado en los últimos días de la sesión, poniendo en riesgo la aprobación del proyecto. Sin embargo, la Cámara aceptó el cambio y aprobó finalmente la ley, tras años de esfuerzo por parte de sus defensores.

La delegada Cheryl Pasteur (D-Condado de Baltimore) declaró en su momento que no era partidaria de la enmienda, pero que estaba dispuesta a aceptarla para lograr que la Second Look Act se convirtiera en ley.