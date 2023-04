Prince George’s Co. aprueba nuevo programa de asistencia de alquiler

El Consejo del Condado de Prince George aprobó el martes la creación de un nuevo programa de asistencia para el alquiler.

Según la legislación, los residentes son elegibles para recibir asistencia por un valor de hasta el 20% de su alquiler mensual, seis veces durante un período de dos años. Se dará prioridad a los residentes cuyos alquileres aumentaron al menos un 15 % desde el verano pasado. La cantidad de asistencia disponible se basa en los ingresos y solo para propiedades de alquiler.

“Este programa de asistencia para el alquiler es parte de esta conversación que debemos tener sobre viviendas asequibles”, dijo la concejal Krystal Oriadha, una de las patrocinadoras principales del proyecto de ley.

“Estas no son personas que piden limosnas”, dijo. “Estas son personas que trabajan más duro que todas las personas en este estrado. Cada persona en este estrado trabaja más duro que ellos, todos los días, y no puede sobrevivir. La gente no puede estar de acuerdo con eso”.

“Es muy importante que nuestro presupuesto se alinee con nuestra moral. No creo nada de lo que dice un político si no lo veo en el presupuesto”, dijo Oriadha.

Su colega, el concejal Sidney Harrison, votó a favor de crear el programa, pero también advirtió que obligará al consejo a tomar decisiones difíciles.

Harrison señaló que el 84% del presupuesto del condado se dedica a la educación y la seguridad pública, y que el 81% del presupuesto de educación se utiliza para pagar el personal escolar. Además, el condado tiene la tarea de obtener otros $150 millones ordenados por Maryland para cubrir los costos asociados con el Plan para la Educación y la gestión de aguas pluviales.

Harrison también dijo que un alto porcentaje del presupuesto del condado lo pagan los propietarios residenciales, y el otro % proviene de los ingresos comerciales. En el vecino condado de Montgomery, la proporción es casi la opuesta.

Por esa razón, dijo que podría ser el momento de revisar la estructura de tarifas en el condado y qué más se puede hacer para expandir la base impositiva del condado.

“Nuestra fórmula de financiamiento no funciona, y debemos encontrar una manera de expandir nuestra base impositiva para pagar las cosas que realmente serían de gran ayuda para los ciudadanos de este condado”, dijo Harrison. “En este momento, todos podemos admitir que los fondos que tenemos son muy, muy limitados. Todos nosotros deberíamos pensar en formas de traer más ingresos a nuestro condado para que podamos mejorar los servicios que tenemos aquí”.

El vicepresidente del consejo, Wala Blegay, dijo que si el condado no paga ahora, terminará pagando más tarde.

“Si sigue habiendo personas desalojadas, las personas no tienen recursos, lo que sucede es que en un momento comenzamos a ver un aumento aún mayor en la delincuencia y algunas de las preocupaciones que tiene la gente”, dijo Blegay.

Ella dijo que el dinero gastado en impulsar a la policía y el encarcelamiento también cuesta dinero.

“O tomamos las medidas necesarias para asegurarnos de que no tengamos desalojos masivos en el condado de Prince George o verá personas sin hogar en su calle”, dijo Blegay. “Te vas a quejar del crimen, te vas a quejar de la basura de los desalojos masivos de poner la propiedad de la gente en la calle. ¿Qué queremos pagar?”