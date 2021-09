Prepárese para los impactos de «Ida» en Washington DC

Anticipándose al impacto de la Depresión Tropical Ida en el Distrito, la alcaldesa Muriel Bowser está activando el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) del Distrito el miércoles 1 de septiembre para garantizar que los servicios de la ciudad estén bien coordinados entre el Distrito, la región y el gobierno federal. socios. El EOC del Distrito y el Centro de Información Conjunta operarán de 12 pm a 12 am.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informa que la depresión tropical Ida traerá períodos de fuertes lluvias y posiblemente vientos dañinos al distrito a partir del mediodía del miércoles. NWS estima que el Distrito podría ver entre 3 y 5 pulgadas de lluvia, árboles caídos y posibles inundaciones repentinas.

“He encargado a nuestras agencias de respuesta que trabajen juntas para anticipar las necesidades y garantizar el menor impacto posible en el Distrito. Pedimos a los residentes que tomen a Ida en serio y que presten mucha atención a las condiciones climáticas y las últimas alertas ”, dijo el alcalde Bowser. «Y si va a conducir mañana, recuerde: dé la vuelta, no se ahogue».

Para prepararse para los impactos de Ida, se alienta a los residentes y propietarios de negocios a:

-Regístrese para AlertDC en alertdc.dc.gov;

-Realice un seguimiento de los pronósticos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional para obtener información actualizada sobre el momento y la ubicación de la tormenta;

-Mantenga sus dispositivos cargados;

-Limpiar canaletas y desagües;

-Asegure o mueva dentro de cualquier mueble suelto u otros artículos;

-Llame al 311 si ve árboles caídos;

-Instale protección o mueva artículos fuera de las áreas que normalmente se inundan;

-Asegúrese de saber dónde se encuentran el seguro y otros números importantes (y tome fotografías de documentos importantes como sus tarjetas de seguro); y

-Consulte a los vecinos que puedan necesitar ayuda si es seguro hacerlo. Esto incluye a personas con bebés, niños y adultos mayores, personas con discapacidades y otras personas que puedan necesitar ayuda.

-Las inundaciones repentinas siguen siendo un riesgo grave a medida que Ida se mueve por el Distrito. Los residentes nunca deben conducir a través de las inundaciones, ya que casi la mitad de todas las muertes por inundaciones repentinas ocurren en vehículos. Cuando esté en su vehículo, tenga cuidado con las inundaciones en áreas bajas en puentes y en desniveles de carreteras. Tan solo 6 pulgadas de agua pueden hacer que un conductor pierda el control de su vehículo.

«No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de no conducir o caminar a través del agua estancada», dijo el Dr. Christopher Rodríguez, director de HSEMA. «Conducir a través de agua estancada no solo pone en peligro su vida, sino que también pone en riesgo la vida de los socorristas del Distrito».

Manténgase seguro durante las inundaciones

Manténgase alejado de las carreteras: los trabajadores de emergencia ayudarán a las personas en las áreas inundadas.

Esté atento a las áreas donde las inundaciones han retrocedido. Las carreteras pueden haberse debilitado y colapsar bajo el peso de un automóvil.

Manténgase alejado del agua de la inundación. El agua estancada puede estar cargada eléctricamente de líneas eléctricas subterráneas o caídas o contener peligros como desechos humanos y animales, escombros peligrosos, contaminantes que pueden provocar enfermedades o animales salvajes o vagabundos.

Manténgase a salvo, después de la tormenta

Si su casa tiene agua de inundación dentro o alrededor de ella, no camine ni se meta en ella. El agua puede estar contaminada por aceite, gasolina o aguas residuales. Nunca intente apagar la energía u operar los disyuntores mientras esté parado en el agua.

Tenga cuidado al limpiar. Use ropa protectora, incluida una camisa de manga larga, pantalones largos, guantes de trabajo y zapatos resistentes de suela gruesa. No intente quitar los desechos pesados ​​usted mismo. Use una mascarilla adecuada si limpia moho u otros desechos. Las personas con asma y otras afecciones pulmonares y / o inmunosupresión no deben ingresar a edificios con fugas de agua en el interior o crecimiento de moho que se pueda ver u oler. Los niños no deben participar en el trabajo de limpieza de desastres.

Evite las líneas eléctricas o de servicios públicos caídas; pueden estar vivos con voltaje mortal. Manténgase alejado y repórtelo inmediatamente a Pepco.

Utilice un generador de forma correcta y segura. Mantenga los generadores secos y colóquelos al aire libre y lejos de cualquier estructura. El uso incorrecto de un generador puede provocar situaciones peligrosas, incluida la intoxicación por monóxido de carbono del escape del motor. Si comienza a sentirse enfermo, mareado o débil mientras usa un generador, respire aire fresco de inmediato.