Porsche Studio abre en Chevy Chase

Porsche ha abierto uno de sus únicos dos docenas de Porsche Studios en Estados Unidos, en el área de DC.

El estudio de The Collection en Chevy Chase abrió oficialmente a principios de este mes, pero la gran inauguración no será hasta después de primeros de año.

El estudio Chevy Chase Porsche es propiedad de Sonic Automotive , el propietario de Porsche Bethesda, y está operado por él. Está ubicado junto a los restaurantes Junction Bistro y Hunter’s Hound, y frente al restaurante Chevy Chase Clyde’s.

El primer Porsche Studio en Estados Unidos abrió sus puertas el año pasado en Portland (Oregón). Hay otro en McLean (Virginia).

Los estudios son más que una sala de exposición. La ubicación de 3800 pies cuadrados en Chevy Chase incluye un bar y salones, y funciones interactivas para que los compradores o los entusiastas ocasionales aprendan sobre la historia del legendario fabricante de automóviles alemán con una experiencia «más allá del automóvil» y puntos de contacto de última generación», dijo Sonic Automotive.

El estudio Chevy Chase Porsche también albergará clases de yoga, catas de whisky y otros eventos.

El estudio es un punto de partida para los compradores, donde pueden configurar sus vehículos y recibirlos. Porsche considera que los estudios también son un lugar para pasar a tomar un café.

Porsche es una de las nuevas incorporaciones a la colección de Chevy Chase.

Brooks Brothers ha abierto una nueva tienda de 5.700 pies cuadrados en 5481 Wisconsin Avenue, una de las cinco tiendas Brooks Brothers en el área de DC.

El centro de educación temprana Bright Horizons abrió en The Collection la primavera pasada. Tanto Hunter’s Hound como Junction Bistro son incorporaciones relativamente nuevas.

Todos se unen a los minoristas de alta gama de larga trayectoria en The Collection, incluidos Sachs Fifth Avenue, Tiffany & Co. y Merritt Gallery.