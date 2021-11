Policía: estudiante apuñalado en el estacionamiento de una escuela en Maryland

AP

Washington Hispanic:

Un estudiante fue apuñalado en el estacionamiento de una escuela secundaria de Maryland el lunes por la mañana y la escuela se está refugiando en su lugar, dijeron las autoridades.

Los oficiales fueron llamados a la escuela secundaria Montgomery Blair en Silver Spring alrededor de las 10 a.m. por un estudiante que había sido apuñalado, dijo la policía del condado de Montgomery en un comunicado de prensa. Un estudiante fue llevado a un hospital con lesiones que no se consideraron potencialmente mortales y la policía dijo que el sospechoso no está detenido. Ambos son jóvenes y estudiantes de la escuela, dijo la policía.

No hay una amenaza activa para la escuela, dijo la policía.

Después de tuitear inicialmente que la escuela estaba cerrada después de un incidente en el estacionamiento, el director Renay Johnson tuiteó una actualización antes del mediodía de que la escuela se había mudado a un estado de refugio en el lugar. Ella dijo que los estudiantes estaban almorzando adentro y las puertas estaban siendo monitoreadas.