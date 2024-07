Plantean mejorar el transporte escolar para estudiantes con discapacidades

DC está planeando gastar millones en transporte privado como parte de un plan para garantizar que los estudiantes con discapacidades lleguen a la escuela a tiempo este otoño, según documentos judiciales.

El plan está vinculado a una demanda que acusa a la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) de negar a los estudiantes el acceso igualitario a la educación. Afirma que no se podía hacer un seguimiento fiable de los autobuses para estudiantes con discapacidades y que llegaban tarde o nunca llegaban.

En un expediente judicial de 11 páginas, OSSE afirmó que planea gastar más de 10 millones de dólares en transporte privado. La ciudad también planea comprar un nuevo sistema que espera que conduzca a una mejor planificación de rutas y que contará con rastreo GPS para los autobuses.

El plan surge aproximadamente dos semanas después de que un juez dictaminara que la ciudad tenía que entregar su plan de transporte para el otoño.

“Estamos muy contentos de que se hayan destinado nuevos recursos al transporte, porque creemos claramente que es necesario”, dijo Kathy Zeisel, directora de proyectos legales especiales en Children’s Law Center. “Esperamos que el Distrito haga esfuerzos para seguir mejorando el transporte y hacer lo que dicen en este plan”.

Como parte de la presentación, la ciudad dijo que está planeando abrir una nueva terminal, que permitirá que los autobuses salgan de diferentes partes de DC. También está trabajando para contratar más conductores de autobús y trabajar con las escuelas para mejorar las rutas y la logística.

A pesar de los detalles expuestos en la presentación judicial, Zeisel dijo que el grupo “estará muy atento a si todo lo que se hace aquí es suficiente para solucionar el problema del transporte, porque nos preocupa si esto realmente es suficiente para solucionarlo”.

En una audiencia programada para septiembre, Zeisel dijo que la ciudad proporcionará una actualización sobre el impacto que tuvieron los cambios durante la primera semana de clases.

“En este caso se trata de conseguir que los niños vayan a la escuela, que estén sentados en sus asientos y aprendan a tiempo todos los días”, dijo Zeisel.

En marzo, padres y miembros del grupo The Arc of the United States presentaron la demanda, en la que acusaban a los autobuses de llegar tarde, de ser difíciles de seguir y, en algunos casos, de no contar con el equipamiento adecuado para estudiantes con discapacidades.

OSSE dijo anteriormente que no hace comentarios sobre litigios en curso.

Algunos padres involucrados en la demanda dijeron que los cambios en las rutinas de sus hijos causan estrés y ansiedad innecesarios y afectan su comportamiento.

Al comienzo del año escolar, los padres pueden describir en línea cualquier desafío que surja con el autobús.