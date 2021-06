Plan de emergencia por altas temperaturas en el DMV

Si bien las recientes lluvias han moderado las altas temperaturas del fin de semana, se espera nuevos embates del calor en los próximos días, por lo cual la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, activó el plan de emergencia previsto para estas situaciones con el fin de preservar la salud y la seguridad de la población.

Entre el domingo 6 y el lunes 7 se registraron temperaturas de más de 95 grados Fahrenheit, por encima del promedio, y se espera que la próxima semana arreciará nuevamente el calor, que ha llevado a algunos medios a señalar que “la región que comprende Maryland, Virginia y DC es prácticamente un horno”. Otros advierten que el fenómeno se presenta como una verdadera montaña rusa climática.

Los centros de enfriamiento están abiertos para aliviar a pobladores que no tienen refugio o que a veces se les presentan problemas con el aire acondicionado en sus hogares.

“Uno de los centros de enfriamiento localizado en el Downtown Day Center en 1313 New York Avenue NW estará abierto desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. con capacidad limitada para individuos sin hogar de lunes a domingo”, señaló la alcaldesa Bowser. Allí se ofrecerán servicios limitados incluyendo servicios higiénicos, botellas de agua y meriendas, y no se necesita cita previa”, precisó la oficina de la alcaldesa en un comunicado.

Parques con rociadores también están abiertos en la ciudad desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. todos los días hasta el Día del Trabajo (Labor’s Day) el 6 de septiembre, cuando se espera que las temperaturas vuelvan a ser moderadas por la llegada del otoño.

Los residentes en DC también pueden escapar del calor en varios albergues abiertos durante todo el año.

Los hombres pueden ir a los siguientes sitios:

801 East Shelter en Making Life Better Lane SE

Adams Place Shelter en 2210 Adams Place NE

Community for Creative Non-Violence (CCNV) en 425 Second Street NW

New York Avenue Shelter en 1355-57 New York Avenue NE

Pat Handy Legacy Shelter en 810 Fifth Street NW

Salvation Army en 3335 Sherman Avenue NW

Las mujeres pueden acudir a los siguientes centros:

Adams Place Day Center, en 2210 Adams Place NE

Community for Creative Non-Violence (CCNV), en 425 Second Street NW

Harriet Tubman Shelter for Women – DC General Building 9, en 1900 Massachusetts Avenue SE

Patricia Handy Place for Women Extension, en 1009 11th Street NW

Las autoridades recomendaron a las personas que se mantengan hidratadas durante estos días de calor extremo y que las mascotas se queden en el interior de las viviendas.

Y si observas a un animal o mascota en peligro, por ejemplo encerrado en un vehículo o en la calle durante las horas de calor extremo, puedes llamar al Humane Rescue Alliance al (202) 723-5730.

Virginia y Maryland

En los estados colindantes con DC se han adoptado medidas similares de prevención y cuidado de la ciudadanía, cuando las temperaturas ya pasan de los 90 grados Fahrenheit (32 grados centígrados) en promedio.

En el resto del país, “el abrasador clima cálido y asfixiante de una dorsal de gran amplitud continuará a largo plazo”, afirmó Kyle Theim, meteorólogo de la oficina en Atlanta del Servicio Meteorológico Nacional.

Señaló que en las últimas dos semanas un sistema de altas presiones domina la mitad del este del país. Se prevé que algunas ciudades, entre ellas Baltimore y el norte de Maryland, así como el Norte de Virginia registren varios días de calor récord.

Estas temperaturas en algunos casos se combinan con frentes fríos que darán unos pocos momentos de respiro por el calor y la fuerte humedad, lo que se ha dado en llamar “montañas rusas de temperatura”, pronosticó Theim, “pero tan rápido como llegó inicialmente el calor volverá de nuevo y con más fuerza”.

Se prevé que Washington tenga varios días por encima de los 92 grados Fahrenheit, hasta llegar a los 97 grados e incluso bordear los 100 grados en julio.

by: Victor Caycho