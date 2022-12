Piloto y pasajera sobreviven en avioneta incrustada en lo alto de una torre en MD

ANTHOANET MARTÍNEZ/Washington Hispanic

Dos personas fueron rescatadas el lunes de madrugada de una avioneta que se estrellado horas antes contra una torre de trasmisión de electricidad que se levanta en el área de Gaithersburg, Maryland.

Sin embargo, el piloto y su pasajera viven para contarla.

Tres días después del extraño accidente, el piloto Patrick Merkle, de 66 años, aún no puede creerlo. Luego de ser dado de alta el lunes en el hospital, en declaraciones a Washington Hispanic dijo “sentir que fui intervenido milagrosamente, en ponerme exactamente en una posición en esa torre de transmisión donde Jane y yo podríamos sobrevivir”.

“Honestamente –añadió-, solo estábamos a un pie en cualquier dirección y no habríamos sobrevivido… ese tipo de precisión no pasa por suerte, no pasa por habilidad, es un milagro”.

Como piloto experimentado y con licencia obtenida en 1987, Merkle explicó que “la nave estaba muy cerca al suelo, a unos 100 pies, y golpeé un obstáculo. Ahora tengo que explicar todos los detalles a las organizaciones aeronáuticas FAA y la NTSB, por lo que no puedo dar mas detalles a la prensa”.

Con relación a su estado de salud, Merkle dijo que se encuentra bien, “pero me canso rápido, porque perdí mucha sangre. Hoy (jueves) me di cuenta que tenía algo saliendo de mi codo derecho y se ve como un pedazo de plástico que puede ser parte de la avioneta. Ahora voy a la emergencia para ver que traten de extraerlo, porque yo no pude y se ha formado como una ampolla”.

Con relación a su pasajera en ese vuelo, Jane Williams, dijo que “ella tiene tres costillas rotas, imagine qué tan doloroso es eso. Ella experimenta un dolor constante y necesita medicación”.

Sobre los instantes posteriores al choque y las largas siete horas de espera dentro de la avioneta incrustada en la torre eléctrica, Merkle consideró que “no había más que pudiéramos hacer. Lo único es que tan pronto nos quedamos incrustados en la torre, yo no estaba convencido que seguiríamos acunados allí por cualquier periodo de tiempo. Rompí el parabrisas y quizás eso es lo que tengo en mi codo. Además, removí la ventana de al lado para poder salir y ir hacia la torre si fuese necesario. Le dije a Jane lo que estaba haciendo y que si la avioneta se movía ella tendría que salir. Me dijo que no podía. Afortunadamente la avioneta nunca se resbaló. Se mantuvo segura porque el motor y la hélice estaban atascados en la torre. Han tenido que remover la avioneta y luego el motor… así de seguros estábamos”.

En cuanto a Jane Williams, dijo que deberá recuperarse físicamente. “Y para mí, lidiar con todo legalmente, porque van a haber muchas ramificaciones legales aquí. Por ejemplo el seguro va a cubrir una parte, pero si alguien decide que soy responsable por haber causado el apagón en el condado de Montgomery y que la gente debe ser recompensada por los daños causados, eso puede representar una suma muy significativa. Eso me preocupa mucho”.

Por último, el piloto dirigió un mensaje a la población del condado que sufrió tantas incomodidades. “Los aprecio mucho y me refiero a todos (“second responders”) y a la gente que tuvo que permanecer sin electricidad mientras que los equipos de Pepco trataban de extraernos de la avioneta y luego extraer la nave de la torre. De alguna manera todos los que se encontraban sin electricidad estaban participando del rescate y eso es algo que yo quiero reconocer y agradecer públicamente”.

El accidente

Eran aproximadamente las 5:40 de la tarde del domingo cuando la avioneta Mooney Mike 20P de un solo motor volaba a 103 millas por hora, en medio de una espesa niebla.

«Estamos en la torre. Todavía estamos en el avión… Ahora tenemos una luz que viene hacia nosotros, verificando cómo estamos. Oye, ¿cómo estás?», se escuchó decir horas más adelante, cerca de la medianoche.

Eran los bomberos, que habían llegado para ver cómo rescatarlo mientras su avioneta permanecía bamboleándose contra la estructura de la torre de energía.

«Estoy muy preocupado por mi pasajera. Está herida», se le escuchó decir a Merkle.

Todos estaban conscientes del peligro, con una nave incrustada entre las columnas de fierro y a unos 100 pies de altura, unos 35 metros, equivalentes al piso 11 de un edificio. Y dos personas heridas que trataban de mantenerse lo más quietos que fuera posible, para no caer al suelo junto con la avioneta.

La aeronave quedó asegurada en la torre a las 00:16 de la madrugada –casi siete horas después de haberse estrellado-, y el primer ocupante fue extraído a las 00:25, indicó el jefe de bomberos del condado Montgomery, Scott Goldstein.

El segundo ocupante fue rescatado once minutos después.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó en un comunicado que la aeronave monomotor, que había partido de White Plains, Nueva York, chocó contra las líneas eléctricas cerca del Aeroparque del condado de Montgomery. en Gaithersburg, alrededor de las 5:40 de la tarde.

Pete Piringer, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado Montgomery, corroboró en Twitter que los rescatistas habían estado en contacto con los ocupantes durante todo el proceso de rescate.

DECENAS DE MILES SIN ALUMBRADO