Piden que desestimen la demanda que impugna el sistema electoral de Maryland

Los abogados que representan a la Junta Electoral del Estado de Maryland están pidiendo a un juez federal que desestime una demanda que alega irregularidades en el censo de votantes y otras violaciones de la ley electoral en el estado.

Dos grupos, Maryland Election Integrity LLC y United Sovereign Americans, con sede en Missouri, presentaron una demanda en marzo contra la junta estatal por mantener listas de registro de votantes inexactas y violar la ley electoral federal. A principios de este mes, los grupos pidieron a la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Stephanie A. Gallagher, que emitiera una orden judicial contra el estado que podría descarrilar las primarias del 14 de mayo y posiblemente las elecciones generales en Maryland.

El lunes, un abogado que representa a la junta respondió pidiendo a Gallagher que desestimara la demanda o, como mínimo, negara la solicitud de orden de restricción.

“La demanda de las empresas, sin embargo, no confiere a este Tribunal competencia para conocer de sus acusaciones; y no alega de hecho un reclamo sobre el cual se podría otorgar reparación. Las empresas no alegan ningún ‘daño de hecho’ que explique cómo sus acusaciones de mala administración electoral perjudicaron a ningún miembro individual”, escribió Daniel M. Kobrin, fiscal general adjunto que representa a la Junta Electoral del Estado de Maryland.

Kobrin, en su moción, escribe que los dos grupos no lograron establecer su legitimación y que su demanda “carece de un argumento fáctico reconocible”.

El grupo alega que encontró al menos 79.392 violaciones del registro de votantes. Lo que el grupo dijo que encontró a través de un “análisis meticuloso” incluía registros duplicados, “registradores con estado inactivo cuestionable” y más de 40.000 con “casos de una fecha de registro cuestionable”.

Los dos demandantes afirman además que “las tasas de error del sistema de votación están exponencialmente por encima de las tasas de error máximas permitidas. La inexactitud y el espectro del fraude han dañado irremediablemente la confiabilidad y credibilidad de los resultados”.

El grupo también alegó que la junta estatal frustró sus esfuerzos al negar solicitudes de informes electorales realizadas en virtud de la Ley de Información Pública de Maryland.

Los demandantes, representados por el abogado de Annapolis, Ed Hartman , pidieron a Gallagher que impidiera a la junta certificar los resultados electorales hasta que se corrigieran los errores. Hartman representó a Dan Cox, entonces candidato republicano a gobernador, en un intento fallido de 2022 para bloquear el recuento anticipado de votos por correo ese año .

Esas acusaciones fueron caracterizadas como “sin fundamento y basadas en una metodología defectuosa y cálculos incorrectos”, dijeron funcionarios electorales estatales en un comunicado el lunes.

«Los votantes de Maryland pueden emitir sus votos con la confianza de que el sistema de registro de votantes es preciso, está actualizado y se mantiene de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables», dijo el administrador de elecciones estatales, Jared DeMarinis, en un comunicado. “Felicito a las juntas electorales locales y a los funcionarios electorales que mantienen la integridad de nuestro sistema de registro de votantes y nuestras elecciones.

«Corregiremos el historial en nuestra lucha contra la difusión de información errónea», añadió DeMarinis.

En 2023, un informe publicado por la Oficina de Auditorías Legislativas planteó preocupaciones sobre los esfuerzos de la junta para identificar y purgar a los fallecidos de las listas de votantes, así como un retraso en informar a las personas que supuestamente votaron más de una vez.

DeMarinis dijo en ese momento que el informe exageraba el número de personas potencialmente muertas entre los 4,1 millones de personas registradas para votar en Maryland.

En el comunicado emitido el lunes por la tarde, los funcionarios electorales dijeron que la misma auditoría “mostró que la SBE mantuvo el sistema de registro de votantes con mínimas imprecisiones. La auditoría reveló que las juntas electorales locales, utilizando información de sus agencias asociadas y la Junta Estatal, eliminaron con éxito al 99,38% de todos los votantes que murieron de la lista de registro de votantes. Además, en una base de datos de registro de votantes de 4.148.651 votantes activos, sólo el 0,00645% de esos registros estaban duplicados: aproximadamente 268 registros”.