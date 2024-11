Pastor de jóvenes enfrenta decenas de cargos de abuso sexual infantil

Un pastor de jóvenes en Virginia Occidental fue arrestado por docenas de cargos de abuso sexual que involucraban a niños en tres condados, algunos de los cuales involucraban a familiares desde hace más de tres décadas, dijo la policía estatal.

La policía estatal informó en un comunicado de prensa que John W. Radcliff II fue arrestado la semana pasada por 190 cargos, entre ellos agresión sexual, abuso sexual e incesto. Su esposa, Kathy Radcliff, está acusada de saber que se produjo el supuesto abuso, según el comunicado.

Los presuntos delitos ocurrieron en los condados de Braxton, Lewis y Harrison. La policía estatal dijo que la investigación «sigue en curso y que se están presentando más víctimas» y que hay cargos adicionales pendientes.

John Radcliff, de 57 años, está detenido con una fianza de 1,7 millones de dólares y Kathy Radcliff con una fianza de 75.000 dólares. Ambos se encuentran en la cárcel regional central de Sutton.

John Radcliff compareció el viernes a una audiencia preliminar en el Tribunal de Magistrados del condado de Lewis. James Hawkins Jr., que representa a Radcliff en el caso del condado de Lewis, dijo que esos cargos involucran presuntos delitos contra cinco de sus sobrinas que ocurrieron entre 1987 y 1996 y que no estaban relacionados con la asociación de Radcliff como pastor de jóvenes.

Radcliff “está convencido de su inocencia y espera con ansias la oportunidad de presentar una defensa ante estos cargos”, dijo Hawkins en una entrevista telefónica.

Los registros en línea no indicaron si Kathy Radcliff, de 52 años, tiene un abogado que pueda comentar sobre los cargos contra ella en el condado de Lewis.

El comunicado de la policía estatal decía que el agente RC Watson comenzó a investigar a John Radcliff en octubre, a raíz de una investigación que otro agente inició en 2004. El comunicado no detallaba los resultados de la investigación de 2004. WDTV-TV informó que no se presentaron cargos en ese momento. Watson no respondió de inmediato a un mensaje telefónico el martes.

«Estamos tratando de averiguar qué pasó con el caso (de 2004) y por qué no se llevó adelante entonces», dijo Hawkins.