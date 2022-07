Padres, una niña de 6 años muere baleada en una tienda de campaña en un parque de Iowa

Un niño de 9 años que estaba acampando en un parque estatal de Iowa con sus padres y su hermana de 6 años sobrevivió a un tiroteo que mató al resto de su familia.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa identificó a las víctimas como Tyler Schmidt, de 42 años; su esposa de 42 años, Sarah Schmidt; y su hija de 6 años, Lula Schmidt, todos de Cedar Falls, Iowa. Sus cuerpos fueron encontrados en su tienda la madrugada del viernes en el campamento del parque estatal Maquoketa Caves, a unos 290 kilómetros (180 millas) al este de Des Moines.

Las autoridades dijeron que el presunto pistolero, Anthony Sherwin, de 23 años, fue encontrado muerto el viernes en una zona boscosa del parque con una herida de bala autoinfligida.

Mitch Mortvedt, subdirector de la división de investigación criminal del Departamento de Seguridad Pública, dijo a The Associated Press el sábado que aún se desconoce el motivo del ataque.

“No sabemos qué condujo a esto, qué lo precipitó”, dijo, y agregó que hasta el momento, “la investigación no ha revelado ninguna interacción temprana entre la familia Schmidt y él”.

Adam Morehouse, el hermano de Sarah Schmidt, dijo que la familia no tenía conexión con Sherwin y creía que fue un “acto completamente al azar”.El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, quien dijo ser vecino de los Schmidt, publicó en Facebook el viernes que el hijo de 9 años de la pareja, Arlo, “sobrevivió al ataque y está a salvo”. La publicación no decía si Arlo estaba en la tienda o incluso en el campamento cuando ocurrieron los disparos, y el alcalde le dijo a la AP que no tenía esos detalles.

Morehouse confirmó que Arlo estaba en el viaje de campamento de la familia, pero dijo que no sabía exactamente dónde estaba el niño en el momento del tiroteo ni sabía detalles sobre cómo se desarrolló.

“Está con su familia y está bien, pero no he tenido ninguna interacción con él”, dijo Morehouse el sábado. “Hasta donde yo sé, no resultó herido físicamente”.

Para el sábado por la noche, más de $75,000 habían ingresado a una página de GoFundMe creada para Arlo. La página, organizada por una prima, Beth Shapiro, dijo: “Arlo es un niño fuerte, rodeado de familiares y amigos que lo apoyan lo mejor que podemos”. La página dice que el fondo ayudará a Arlo ahora y ayudará a financiar su educación futura.

Los asesinatos provocaron la evacuación del parque y el campamento, incluido un campamento de verano para niños. Después de las evacuaciones, Sherwin era la única persona desaparecida, dijo Mortvedt.

Dijo que durante el curso de la investigación, las autoridades se enteraron de que Sherwin estaba armado y “eso, por supuesto, aumentó nuestra conciencia”. Iowa permite que las personas con permisos porten armas de fuego prácticamente en cualquier parte del estado. Las autoridades no dijeron si Sherwin tenía un permiso y no proporcionaron información sobre el arma de fuego utilizada para matar a los Schmidt.

El Des Moines Register informó que Sherwin era de La Vista, Nebraska. El jefe de policía de La Vista, Bob Lausten, le dijo al periódico que Sherwin vivía en un complejo de apartamentos con sus padres y no tenía antecedentes de conducta delictiva.

Felicia Coe, de 35 años, de Des Moines, estaba en el campamento el viernes por la mañana con su novio y sus dos hijos, de 11 y 16 años. Dijo que la joven de 16 años salió temprano para correr y estaba hablando con alguien en el parque alrededor de las 6:30 am cuando dos guardaparques vestidos con cascos, chalecos y que portaban lo que parecían rifles automáticos les dijeron que abandonaran el campamento.

Más policías y una ambulancia aparecieron cuando Coe fue a buscar al hijo adolescente de su novio.

En ese momento, Coe no sabía qué pasó. Pero recuerda haber visto a un niño pequeño parado cerca de los paramédicos.

“Estaba en pijama. Recuerdo claramente que tenía una zapatilla de tenis azul”, dijo. Más tarde vio una foto de la familia Schmidt en línea y dijo que reconoció al niño que vio como Arlo.

“Tiene este cabello rubio rojizo muy lindo, rizado y flojo que es realmente distinguible”, dijo Coe. “Estaba en estos pijamas súper lindos, como una camiseta de algodón y pantalones cortos que hacían juego. … Él estaba allí de pie. Él no estaba llorando. No estaba angustiado. Pero tampoco estaba siendo consolado. Estaba parado allí solo”.

Ella dijo que los campistas obtuvieron poca información sobre lo que sucedió y comenzó a armar las piezas en el camino a casa.

“Es difícil estar tan agradecido de que no fuera tu familia, cuando sabes que otra familia está siendo destrozada, varias familias”, dijo.

Green, la alcaldesa de Cedar Falls, dijo que Sarah Schmidt trabajaba en la Biblioteca Pública de la ciudad, que estuvo cerrada el sábado.

“Como muchos de ustedes que acaban de escuchar la noticia, estoy devastado”, escribió Green en Facebook. “Conocí bien a Sarah, y ella y su familia eran caminantes regulares aquí en el vecindario de Sartori Park. Estuve trabajando con ella esta semana en una presentación de tecnología de la biblioteca pública para el 26 de julio”.

Morehouse dijo que los padres de Tyler Schmidt viven en el área de Cedar Falls y que los miembros de la familia de Sarah Schmidt están dispersos por todo el país, pero se dirigían a Iowa. Dijo que Tyler y Sarah vivieron en Lawrence, Kansas, durante un tiempo, donde Sarah trabajaba en la Universidad de Kansas. Tyler era ingeniero de software de TI. En un momento, dijo, Sarah trabajó en un proyecto sobre las mariposas monarca, y la pareja era un gran fanático de los Kansas Jayhawks.

En 2018, los Schmidt se mudaron a Cedar Falls y desde entonces han estado activos en la comunidad, dijo Morehouse. Dijo que les encantaba el aire libre y que acababan de recibir cuatro pares de raquetas de nieve para Navidad.

“La mejor manera de describir a los cuatro era la familia del Medio Oeste por excelencia. Les dieron a todos todo lo que pudieron. Amaban a la familia… Disfrutaron del aire libre, disfrutaron de las caminatas, y esto es solo un signo de interrogación de ‘¿Por qué ese campamento y ese campamento esa noche?’”