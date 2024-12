Padre demanda escuelas públicas de DC tras no adaptar las necesidades de su hija con discapacidad

El padre de una estudiante con discapacidades presentó una demanda contra las escuelas públicas de DC por su supuesta falta de adaptación a su hija en un programa extraescolar.

La hija de Keysha Powell, identificada como SR en los documentos judiciales , es una estudiante de siete años con asma y alergias severas a los mariscos que asiste a la escuela primaria Miner en Northeast.

Para controlar su condición, SR necesita personal capacitado para administrarle sus medicamentos, incluido un inhalador y un EpiPen, para tratar un posible ataque de asma o una reacción alérgica.

La demanda alega que las Escuelas Públicas de DC, a través de su propio programa extraescolar y los programas que ejecuta a través de organizaciones asociadas, discriminaron a SR al carecer de personal capacitado que pudiera acceder o administrar sus medicamentos.

Como resultado, la denuncia decía que SR no podía participar en los programas y perdió oportunidades de aprender e interactuar con otros estudiantes.

Powell dijo que su hija tuvo dos episodios en los que el personal no pudo o no fue capaz de responder.

La primera fue una reacción alérgica que SR tuvo en marzo de 2023, cuando aparentemente comió un poco de atún servido durante el programa extraescolar.

“Estaba cansada y apoyaba la cabeza sobre la mesa, como si estuviera fuera de sí; no era ella misma en absoluto”, dijo Powell sobre el incidente.

SR tiene un EpiPen, pero el personal no estaba capacitado para administrar el medicamento.

El segundo episodio fue en marzo de 2024, cuando SR tuvo un ataque de asma.

“Cuando pregunté por su medicación y por qué no podía conseguir su inhalador, nadie se lo dio, me informaron que no había nadie allí para dárselo y, además, la medicación estaba bajo llave”, dijo Powell.

Debido a que la enfermera de la escuela se había ido, la oficina estaba cerrada y nadie podía acceder a ella ni a la medicación, según Powell.

Powell dijo que quiere que las Escuelas Públicas de DC tengan personal capacitado que pueda administrar medicamentos.

«Estoy bastante seguro de que ella no es la única niña en el sistema escolar que se enfrenta a esto», dijo Powell.