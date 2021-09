Otro adolescente fue acusado de tiroteo en una cancha de baloncesto de Maryland

Un segundo adolescente fue acusado de un tiroteo en una cancha de baloncesto de un centro recreativo de Maryland el mes pasado que dejó un hombre muerto y tres adolescentes heridos, anunció la policía el viernes.

Cuando la policía del condado de Montgomery respondió a un informe de un tiroteo afuera del Centro de Recreación Comunitario Plum Gar en Germantown, encontraron cuatro víctimas. Los tres adolescentes y un hombre fueron llevados a hospitales del área y el hombre murió, dijo la policía.

Un niño de 14 años encontrado cerca con un arma fue acusado como adulto de asesinato en primer grado y tres cargos de intento de asesinato en primer grado. The Associated Press generalmente no menciona a los menores acusados ​​de delitos.

Según los fiscales, el joven de 14 años y un amigo fueron al centro recreativo porque el amigo tenía una disputa con uno de los adolescentes que recibió un disparo, informan los medios de comunicación. Después de que comenzó una pelea a puñetazos, las autoridades alegan que un niño de Germantown de 17 años le dijo al de 14 que disparara a las víctimas y el niño más joven sacó un arma y les disparó, según los documentos de la acusación.

El adolescente mayor huyó, pero se rindió esta semana. El joven de 17 años está acusado como adulto de asesinato en primer grado y tres cargos de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Está detenido sin derecho a fianza.

GERMANTOWN, Maryland (AP) –