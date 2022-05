Nueva ley de cinturón de seguridad en MARYLAND

En promedio, cada año en Maryland, 110 conductores y pasajeros sin cinturón de seguridad mueren en accidentes automovilísticos. Si todos los conductores y pasajeros se abrocharan el cinturón de seguridad, se podrían salvar muchas vidas cada año. La Oficina de Seguridad en las Carreteras de la Administración de Vehículos Motorizados del Departamento de Transporte de Maryland (MDOT MVA) y las fuerzas del orden público estatales y locales alientan a todos los residentes de Maryland, conductores y pasajeros, a abrocharse el cinturón: en cada asiento, en cada viaje, de día y de noche.

En junio pasado, la Oficina de Seguridad Vial de MDOT MVA llevó a cabo su Encuesta anual de cinturones de seguridad de observación en la carretera en 130 sitios seleccionados en 13 jurisdicciones. La encuesta observó casi 40.000 vehículos y observó que el 91,4 % de los ocupantes de los asientos delanteros usaban el cinturón de seguridad, un aumento del 89,9 % en 2020.

“Nuestra tasa de uso del cinturón de seguridad ha sido de alrededor del 90 % durante años, lo que significa que 1 de cada 10 habitantes de Maryland todavía no se abrocha el cinturón cada vez que se sube a un vehículo”, dijo Chrissy Nizer, administradora de MDOT MVA, quien también se desempeña como Directora de Seguridad Vial del Gobernador Larry Hogan. Representante. “Nos enfocamos en el 10 % restante de los habitantes de Maryland y les pedimos a esos conductores y pasajeros que tomen la seguridad en sus propias manos y se abrochen el cinturón, sin importar el tipo de vehículo, la distancia o la velocidad a la que viajen”.

De acuerdo con una encuesta reciente de actitudes y comportamiento de seguridad vial, dos tercios de los encuestados dijeron que siempre usan el cinturón de seguridad cuando viajan en el asiento trasero de un vehículo. Eso significa que un tercio de los pasajeros del asiento trasero no usan el cinturón de seguridad en algunas ocasiones. En caso de choque, los ocupantes sin cinturón aumentan en un 40 % el riesgo de lesiones o muerte de otras personas en el vehículo, ya que pueden convertirse en proyectiles.

El cinco por ciento de los conductores encuestados admitió no usar el cinturón de seguridad cuando se sentaba en el asiento delantero del automóvil. Ese porcentaje aumentó al 8% cuando el conductor viajaba a menos de cinco millas o 10 minutos de su casa. Si bien la cifra del 8% es un porcentaje aparentemente bajo, los viajes cortos y rutinarios pueden ser algunos de los más peligrosos. La mayoría de las muertes relacionadas con choques ocurren dentro de las 25 millas de su hogar y a velocidades de menos de 40 mph.

Desde el lunes 23 de mayo hasta el 5 de junio, más de 35 agencias de aplicación de la ley en todo el estado se unirán para la campaña 2022 Click It or Ticket, con esfuerzos de aplicación adicionales en cada condado para ayudar a salvar vidas. A finales de mayo y hasta junio, la publicidad se transmitirá a nivel local y nacional en vallas publicitarias, televisión, radio y en línea para difundir la conciencia sobre la intensificación de la aplicación.

La Oficina de Seguridad en las Carreteras de MDOT MVA también promoverá su campaña, Be the BUCKLED UP Driver, que se enfoca en las excusas que los conductores y pasajeros suelen usar para no usar el cinturón de seguridad, y por qué no son válidas en comparación con la razón más importante para usar un asiento. cinturón: porque salva vidas.

En Maryland, todos los conductores y pasajeros deben usar el cinturón de seguridad. Los niños menores de 8 años deben estar en un asiento elevador o de seguridad para niños apropiado, a menos que midan 4 pies, 9 pulgadas de alto o más. Si los pasajeros mayores de 16 años no usan el cinturón de seguridad, el conductor puede recibir una multa de $83 por cada infracción.

Un proyecto de ley promulgado recientemente por el gobernador Larry Hogan, SB0176, requiere que a partir del 1 de octubre de 2022, una persona que transporte a un niño menor de 2 años en un vehículo motorizado debe asegurar al niño en un asiento de seguridad para niños mirando hacia atrás que cumpla con regulaciones federales aplicables hasta que el niño alcance el límite de peso o altura del fabricante para el asiento de seguridad para niños. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras recomiendan que los niños viajen mirando hacia atrás durante el mayor tiempo posible, ya que ofrece la mejor protección en caso de un choque.

Los funcionarios alientan a todos los que transportan niños, incluidos los padres, abuelos, tutores y otros miembros de la familia, a asegurarse de que estén usando el asiento de automóvil adecuado para la edad y el peso de cada niño y que esté instalado correctamente. Las agencias de todo el estado, incluido el programa Maryland Kids in Safety Seats (KISS), ofrecen controles en persona y virtuales para enseñar a los padres y cuidadores cómo usar correctamente los asientos para automóviles. Visite ZeroDeathsMD.gov/CarSeats para obtener más información.

Obtenga más información sobre el compromiso de MDOT MVA con cero muertes en las carreteras de Maryland en ZeroDeathsMD.gov y en Facebook, Twitter e Instagram en ZeroDeathsMD.