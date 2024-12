Muriel tiene la esperanza de que el proyecto de ley del estadio RFK se apruebe a fines de semana

Mientras los líderes del Congreso se apresuran a finalizar el trabajo legislativo de esta sesión, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo que tenía «esperanza» de que un proyecto de ley que le otorga al Distrito el control de la tierra de propiedad federal en la que se encuentra el Estadio RFK se aprobara antes de fin de semana.

La legislación ya fue aprobada en la Cámara y por un comité del Senado, allanando el camino para una votación en el pleno del Senado.

Si DC obtuviera el control del sitio, la ciudad podría reconstruir el área y sería visto como una gran ventaja para el Distrito lograr que los Washington Commanders pudieran jugar allí.

Los Commanders tienen un contrato de arrendamiento en el Northwest Stadium en Landover, Maryland, que se extiende hasta 2027, y el equipo está buscando un nuevo hogar.

“DC ha hecho todo lo posible para que esta legislación avance”, dijo Bowser el lunes. “Los contribuyentes del Distrito están dispuestos a dar un paso adelante y volver a poner esa tierra en uso productivo”.

Los partidarios de la legislación, incluido el alcalde, esperan que el proyecto de ley se agregue a un proyecto de ley de gasto a corto plazo mucho más amplio que debe aprobarse esta semana en el Capitolio para evitar un cierre del gobierno antes de las vacaciones.

El proyecto de ley de gastos debe aprobarse en la Cámara de Representantes y el Senado antes de la medianoche del viernes.

“Mi trabajo es asegurarme de que después de muchos, muchos años y mucho trabajo duro, la visión que tenemos para ese terreno sirva mejor a los residentes de DC”, dijo Bowser. “Tenemos la esperanza de que… voten al respecto esta semana”.

La legislación del Estadio RFK ha encontrado obstáculos durante las negociaciones, en particular porque los legisladores de Maryland han estado trabajando para asegurar una garantía de que el sitio de Landover sería remodelado si el equipo decidiera mudarse a otro lugar.

En una entrevista reciente con WTOP, el senador de Maryland Ben Cardin dijo que su “primera prioridad” no era reurbanizar el sitio de Landover, sino mantener a los comandantes en Maryland .

“Creemos en la competencia justa y una de nuestras preocupaciones es que dar al Distrito acceso al sitio RFK sin compensación inclina la balanza a favor de DC en lugar de Maryland, algo que el Congreso no debería hacer”, dijo Cardin. “Siempre he apoyado mucho las necesidades del Distrito y queremos asegurarnos de darles lo que necesitan, pero no queremos inclinar la balanza”.

Cuando se le preguntó si pensaba que los legisladores de Maryland estaban retrasando injustamente el acuerdo, Bowser dijo: “Voy a darles el beneficio de la duda de que todos estamos trabajando de buena fe para hacer lo que es correcto para ambas jurisdicciones… Creo que con lo que está sobre la mesa, tenemos una solución ganadora para DC y para Maryland”.