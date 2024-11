Multas a tiendas por carritos de compras no asegurados

El martes se llevó a cabo la última sesión del año del consejo en el condado de Prince George, donde se aprobaron varias nuevas leyes. Una de ellas, enfocada en los carritos de compras abandonados, ha generado controversia.

Los carritos de compras desechados en paradas de autobús y arrojados a zanjas podrían ser cosa del pasado en el condado de Prince George. Sin embargo, los minoristas serán responsables por los carritos dispersos por el condado.

Las tiendas con más de 20 carritos de compras ahora estarán obligadas a etiquetarlos claramente y tomar medidas para asegurarlos. De no hacerlo, enfrentarán una multa significativa.

Según el proyecto de ley aprobado esta semana, las tiendas recibirán una multa de $2,000.

No obstante, no todos creen que esta sea la solución adecuada al problema.

La Alianza de Minoristas de Maryland argumenta que las tiendas no están permitiendo que los carritos sean movidos o sacados de sus propiedades, esencialmente están siendo robados. La concejal Wala Blegay, quien copatrocinó el proyecto de ley, fue cuestionada sobre por qué cargar esta responsabilidad a los propietarios de negocios.

La multa se aplicará diariamente y seguirá acumulándose hasta que el negocio cumpla con la normativa.