Mujer es culpable de conspirar para obtener fraudulentamente prestaciones militares por incapacidad.

Mary Francis Biggs, de 65 años, de Lexington Park, Maryland, fue declarada culpable por un jurado federal el 15 de agosto de 2022 de conspirar para robar propiedad del gobierno y robar propiedad del gobierno en relación con un esquema para obtener beneficios adicionales de discapacidad militar para su esposo a través del fraude del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos (VA). Biggs y su marido obtuvieron aproximadamente 170.000 dólares en pagos por discapacidad inmerecidos y compensación por jubilación anticipada de 2016 a 2019 como resultado del esquema de fraude.

Erek L. Barron, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Kim R. Lampkins, Agente Especial a cargo de la Oficina del Inspector General, Oficina de Campo del Atlántico Medio, Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos (VA), y Michael McGill es el agente especial a cargo de la División de Campo de Filadelfia de la Oficina del Inspector General de la Administración de la Seguridad Social (SSA-OIG).Las pruebas presentadas durante el juicio de seis días de duración de Biggs demostraron que participó en una trama encabezada por su hija, Angela Farr, en la que se presentaron documentos fraudulentos y ficticios a la Administración de Veteranos en apoyo de las solicitudes de discapacidad presentadas en nombre del individuo 1, el marido de Biggs y padre de Farr. Según los documentos falsificados, la Persona 1 estaba confinada en casa y necesitaba asistencia a tiempo completo para las actividades de la vida diaria, como comer, bañarse y vestirse. En realidad, la Persona 1 llevaba una vida regular y activa. Durante al menos una parte del tiempo, Biggs y Farr ocultaron su engaño a la Persona 1.

Las pruebas presentadas durante el juicio de seis días de duración de Biggs demostraron que participó en una trama encabezada por su hija, Angela Farr, en la que se presentaron documentos fraudulentos y ficticios a la Administración de Veteranos en apoyo de las solicitudes de discapacidad presentadas en nombre del individuo 1, el marido de Biggs y padre de Farr. Según los documentos falsificados, la Persona 1 estaba confinada en casa y necesitaba asistencia a tiempo completo para las actividades de la vida diaria, como comer, bañarse y vestirse. En realidad, la Persona 1 llevaba una vida regular y activa. Durante al menos una parte del tiempo, Biggs y Farr ocultaron su engaño a la Persona 1.

En particular, Biggs y Farr planearon inflar las solicitudes de la persona 1 mediante la presentación de registros médicos falsos. Biggs y Farr también planearon mantener el empleo del Individuo 1 en secreto ante la VA; en una entrevista de campo de la VA el 13 de septiembre de 2017, Biggs no mencionó que el Individuo 1 estaba empleado y rellenó un documento en el que afirmaba que el Individuo 1 no tenía ningún ingreso laboral. A pesar de ser consciente de que su marido no tenía derecho a los pagos, Biggs gastó los fondos de compensación por discapacidad obtenidos de forma fraudulenta en gastos diarios, vacaciones en crucero y una reforma de la cocina. Biggs y su marido recibieron prestaciones de la Administración de Veteranos a las que él no tenía derecho, por un total de más de 170.000 dólares.

Tanto Farr como su entonces marido, Michael Pace, incurrieron en engaño para conseguir prestaciones por discapacidad para ellos mismos. Pace fue el que más recibió en términos de SMC y prestaciones por discapacidad del VA. A pesar de afirmar que estaba totalmente incapacitado y que no podía utilizar sus brazos ni sus piernas, Pace obtuvo, no obstante, un subsidio de asistencia para cuidadores de más de 2.500 dólares al mes por cuidar ostensiblemente de Farr. Farr utilizó los programas de la Seguridad Social y de la Administración de Veteranos para recibir ilegalmente una indemnización por incapacidad. Las reclamaciones de Farr supusieron una pérdida para los Estados Unidos de 475.751 dólares, ya que cobró unos 440.085 dólares en prestaciones de la VA y unos 35.666 dólares en pagos de prestaciones de la Seguridad Social a los que no tenía derecho. Pace no tenía derecho a los 370.912 dólares de prestaciones del VA que recibió.

Tanto Michael Vincent Pace, de 42 años, como Angela Marie Farr, de 36 años, de Leonardtown (Maryland), ya se han declarado culpables de su papel en la conspiración y actualmente están a la espera de recibir su castigo.

Biggs podría recibir un máximo de 10 años de prisión federal por el robo de propiedad gubernamental y cinco años de cárcel por la conspiración. La jueza de distrito Paula Xinis aún no ha fijado la fecha de la sentencia.

Visite www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/report-fraud para obtener más detalles sobre la Oficina del Fiscal General de Maryland, sus prioridades y las opciones para denunciar el fraude.