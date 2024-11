Mujer culpable de matar, desmembrar y quemar partes del cuerpo de su madre en una parrilla

La mujer que, según los fiscales, mató y desmembró a su madre el año pasado fue declarada culpable el viernes por un jurado del condado de Prince George, Maryland.

Los jurados pasaron poco más de una hora deliberando antes de regresar a la sala del tribunal y encontrar a Candace Craig, de 46 años, culpable de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de su madre de 71 años, de quien se suponía que ella era la cuidadora.

Durante los argumentos finales, los fiscales señalaron pruebas que incluían contenedores y partes del cuerpo pertenecientes a Margaret Craig que se encontraron en una bolsa.

Los jurados llegaron a un veredicto contundente, que también incluyó encontrar a Candace Craig culpable de manipular pruebas y deshacerse indebidamente del cuerpo de su madre.

La decisión se produjo después de aproximadamente tres horas de argumentos finales de los fiscales y los abogados defensores el viernes por la tarde.

Los fiscales dijeron que Margaret Craig fue encontrada con una bolsa de basura sobre la cabeza. El testimonio del médico forense determinó que murió “a manos de alguien”.

Su muerte no fue un accidente, argumentaron los fiscales, dado que Candace Craig buscó la ayuda de su hija Salia Hardy para encubrir la muerte de Margaret Craig.

Hardy está acusado de ayudar a encubrir el asesinato de Margaret Craig, pero ha testificado y cooperado con los fiscales durante el juicio.

Los abogados defensores que representan a Candace Craig cuestionaron las pruebas analizadas en el juicio, argumentando que algunos detectives y trabajadores de laboratorio no realizaron suficientes pruebas de ADN: solo se analizaron 10 elementos, entre los que no se encontraba el automóvil que se encontraba en la entrada de la casa. También argumentaron que las pruebas de ADN de la escena del crimen pertenecían a un hombre no identificado que podría haber asesinado a Margaret Craig.

Dada la información que tenía el jurado, los abogados de Candace Craig admitieron que ella mintió a la policía durante su investigación.

Los abogados defensores concluyeron diciendo que el jurado debería declarar a la mujer de Maryland acusada inocente de los cargos de asesinato que se le imputan. El equipo de defensa decidió no cuestionar los cargos de manipulación de pruebas y disposición indebida de un cuerpo durante sus alegatos finales.

Comienza el juicio por un macabro homicidio

El juicio comenzó el jueves 24 de octubre, con detalles espantosos y declaraciones iniciales de los fiscales y abogados defensores dentro del tribunal del condado de Prince George.

Durante los primeros momentos del juicio, los funcionarios repasaron las afirmaciones de que Candace Craig, quien cuidaba a su madre, la desmembró con una motosierra e intentó quemar partes del cuerpo en el patio trasero de una casa en el área de Landover.

La fiscal adjunta Julia Hall argumentó que Candace Craig se la pasaba aprovechando a Margaret Craig y que Candace Craig parecía indiferente ante la desaparición de su madre durante la investigación. Las autoridades también señalaron las primeras afirmaciones de que Margaret Craig le preguntaba a su hija sobre cargos fraudulentos en tarjetas de crédito momentos antes de su asesinato, como un ejemplo del comportamiento abusivo de Candace Craig.

Los familiares que testificaron en el caso describieron su preocupación tras no poder comunicarse con la mujer en los días posteriores a su presunto asesinato.

Un miembro de la familia, Jillian Philbert, dijo que logró llegar al sótano de la casa después de preocuparse de que Margaret Craig se hubiera caído por las escaleras.

Cuando Philbert bajó, dijo que había un olor terrible y varias bolsas de basura. Sin embargo, Philbert dijo que abandonó el sótano después de notar que Candace Craig y Hardy la vigilaban de cerca en el sótano.