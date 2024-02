Mujer con hemorragia cerebral arrestada por error por policía estatal por conducir ebria

Un agente de la Patrulla Estatal de Washington arrestó a una mujer bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad cuando en realidad estaba experimentando una hemorragia cerebral potencialmente mortal y la encarceló, donde los funcionarios se burlaron de ella en lugar de recibir atención médica, según una demanda de derechos civiles.

La demanda federal presentada el 1 de febrero en Tacoma dice que Nicole McClure fue ingresada en la cárcel del condado de Thurston el 21 de marzo de 2022, donde yació en el piso de una celda durante un día antes de recibir atención médica, informó The Seattle Times.

Posteriormente, los médicos le extirparon parte del cráneo para aliviar la presión acumulada dentro de su cerebro debido a un hematoma subdural en el lóbulo frontal, según la demanda.

«Nicole sufre una lesión cerebral traumática grave y sigue siendo incapaz de cuidar de sí misma o de participar en la vida de manera significativa», dijo la abogada de McClure, Anne Vankirk, en un comunicado. «Si Nicole hubiera recibido atención médica inmediata, su condición habría sido mucho más fácil de tratar y el resultado mucho menos grave».

Según la demanda, el video de la cámara del tablero y los informes de arresto, el policía Jonathan Barnes intentó detener a McClure después de notar que ella conducía demasiado lento y se salía de su carril. McClure, que entonces tenía 38 años, se había quejado de dolor de cabeza y mareos y se dirigía temprano a casa desde el trabajo, según la demanda.

Barnes encendió sus luces de emergencia para iniciar una parada, pero McClure siguió conduciendo lentamente hasta que chocó con una rotonda, inutilizando su automóvil, según la demanda.

Barnes se acercó con su arma apuntando a McClure, gritándole que saliera del auto, como muestra el video de la cámara del tablero. El video muestra a Barnes empujándola sobre el capó de su vehículo para esposarla mientras la acusa de eludir a la policía.

El video también grabó a Barnes preguntándole repetidamente a McClure si estaba drogada o si había estado bebiendo. «¿Cuándo fue la última vez que usaste metanfetamina?» él pide. “¿Cuándo fue la última vez que consumiste heroína?”

«No he… no lo hago», dijo, según el vídeo. «Estoy confundido. Creo que estoy cansado”.

Barnes arrestó a McClure bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad y evadir delitos graves. La demanda alega que el policía tampoco llamó a los médicos al lugar, a pesar del accidente automovilístico, y la llevó a un hospital para que le extrajeran sangre, alegan los documentos.

Barnes no le dijo al personal del hospital que McClure había estado en un accidente, dice la demanda. Los documentos también afirman que en su informe escrito, el policía tachó una sección que detalla una serie de preguntas médicas y de salud, imprimiendo «No pregunté» en el tachado.

Después de la extracción de sangre, que según la demanda mostró más tarde que McClure no tenía drogas ni alcohol en su organismo, Barnes la llevó a la cárcel del condado de Thurston.

Chris Loftis, portavoz de la patrulla estatal, dijo que la agencia está al tanto de la demanda pero no hace comentarios sobre litigios pendientes. Dijo que Barnes no fue disciplinado. Una llamada de The Associated Press al sindicato de patrullas estatales en busca de comentarios de Barnes fue redirigida a Loftis.

La demanda alega que McClure no recibió atención médica en la cárcel durante más de 24 horas a pesar de que pidió ayuda, vomitó y no pudo ponerse de pie.

“Nicole recuerda que se rieron de ella y le dijeron que debería ‘tomar otra inyección’”, lo que ella tomó como una referencia burlona a la creencia de que estaba borracha, no enferma, dijo Vankirk.

Horas más tarde, McClure fue llevada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia y estuvo hospitalizada durante 17 días, según Vankirk.

Tara Tsehlana, portavoz de la Fiscalía del condado de Thurston, que defiende la cárcel, dijo que se ha notificado la demanda al condado.

“Si bien no podemos discutir los detalles de ningún litigio pendiente, puedo confirmar que la seguridad de los reclusos, el personal y el público en general sigue siendo una prioridad principal para el Centro Correccional del Condado de Thurston”, dijo.