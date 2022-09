Muere tras amenazar a policías

La policía de Maryland que respondió a un incidente de violencia doméstica disparó y dio muerte a un hombre la madrugada del sábado, después que este último apuntó con un arma de fuego a los oficiales, dijeron las autoridades. Ningún policía resultó herido en el incidente registrado en área de Harwood, en el condado de Anne Arundel, según reportó la oficina del fiscal general, Brian Frosh. La División de Investigaciones Independientes de la oficina está manejando la investigación. Los oficiales respondieron a una casa alrededor de las 2:30 a.m. del sábado. Al llegar se encontraron con el hombre, quien no cumplió con las órdenes de soltar su arma de fuego, según la policía. El hombre levantó el arma en dirección a los oficiales, quienes dispararon. Fue declarado muerto en la escena, aunque no fue identificado.