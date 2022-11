Muere menor y otros cinco heridos por tiroteos en DC

Un adolescente murió el viernes y otros menores resultaron heridos de bala durante una serie de tiroteos registrados el fin de semana en Washington, DC.

La policía metropolitana reportó el viernes que una persona disparó contra un grupo de personas en la zona noroeste (NW) de DC y mató a Makai Green, de 15 años.

Los detectives están buscando un automóvil que, según el reporte, está relacionado con el tiroteo fatal que se produjo en un callejón localizado en la cuadra 700 de N Street, cerca del Centro de Convenciones de Washington.

La policía publicó imágenes de vídeo del sospechoso y un vehículo de interés, un Mercedes. Esa persona, que salió de un Mercedes plateado con vidrios polarizados, pasó junto a un grupo de personas en la acera, ingresó al callejón y disparó a un grupo específico de personas que incluía al adolescente. Luego, corrió calle abajo hacia el vehículo que esperaba, afirmó el subjefe de policía de DC, Andre Wright, el viernes.

Otros dos adolescentes recibieron disparos a plena luz del día frente al Centro Recreativo King Greenleaf, en la cuadra 1200 de First Street Southwest justo antes de las 3:30 p.m. del viernes 4. La sede está cerca del estadio de los Nationals.

Los oficiales ubicaron a las víctimas, que fueron transportadas a un centro hospitalario del área; estaban conscientes y respirando, pero se desconoce el alcance de sus heridas.

La policía metropolitana busca un Toyota Rav4 rojo o granate con etiquetas de Maryland como resultado del incidente.

El doble tiroteo eleva a cinco el número total de menores baleados en el Distrito desde el viernes.

«Sin embargo, es muy triste, no me gusta. Hay niños aquí y no les importa un comino. No les importa», declaró a la prensa una abuela preocupada que dijo haber escuchado “unos diez disparos” desde su casa. Ella ha estado viviendo en el área durante una década y, por primera vez, está considerando comprar un arma para protegerse a sí misma y a su familia.

El doble tiroteo ocurrió cuando los votantes de DC emitían sus primeros votos, en la votación temprana.

El 4 de octubre, otro tiroteo entre dos grupos destrozó la ventana delantera del mismo Centro Recreativo King Greenleaf, mientras una veintena de niños menores de 12 años practicaba fútbol adentro. En este caso no se registraron lesionados, pero originó gran alarma en el vecindario y entre las autoridades.

Cualquier persona con información relacionada debe llamar a la policía metropolitana, al 202-727-9099.