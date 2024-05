Muere la comentarista política de CNN Alice Stewart

Alice Stewart, una veterana asesora política y comentarista política de CNN que trabajó en varias campañas presidenciales del Partido Republicano, falleció. Ella tenía 58 años.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron a CNN que el cuerpo de Stewart fue encontrado al aire libre en el vecindario de Bellevue en el norte de Virginia el sábado por la mañana temprano. No se sospecha ningún crimen y los oficiales creen que ocurrió una emergencia médica.

«Alice era una amiga y colega muy querida para todos nosotros en CNN», dijo Mark Thompson, director ejecutivo de la cadena, en un correo electrónico al personal el sábado. “Una veterana política y periodista ganadora del premio Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de CNN, conocida en todas nuestras oficinas no sólo por su conocimiento político, sino también por su inquebrantable bondad. Nuestros corazones están apesadumbrados al llorar una pérdida tan extraordinaria”.

Stewart nació el 11 de marzo de 1966 en Atlanta.

Stewart comenzó su carrera como reportera y productora local en Georgia antes de mudarse a Little Rock, Arkansas, para ser presentadora de noticias, dijo a Harvard International Review . Luego se desempeñó como directora de comunicaciones en la oficina del entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, antes de asumir un papel similar para su candidatura presidencial en 2008.

También se desempeñó como directora de comunicaciones para las candidaturas presidenciales de 2012 de la exrepresentante de Minnesota Michele Bachmann y el entonces exsenador de Pensilvania Rick Santorum, también excomentarista de CNN. Más recientemente, Stewart fue director de comunicaciones de la campaña de 2016 del senador de Texas Ted Cruz.

CNN contrató a Stewart como comentarista política antes de las elecciones de 2016, y apareció al aire con frecuencia para brindar información sobre las noticias políticas del día, incluso el viernes en “The Situation Room with Wolf Blitzer”.

Hablando sobre su papel como comentarista de la cadena, Stewart le dijo a Harvard Political Review en 2020 que aporta “una perspectiva que creo que CNN aprecia”.

«Mi posición en CNN es ser una voz conservadora y al mismo tiempo un pensador independiente», dijo Stewart. “No soy un bebedor de Kool-Aid; No soy un partidario de Trump y no dejé mi sentido común y mi decencia en la puerta cuando voté por (Trump)”.

Stewart también fue copresentadora del podcast “Hot Mics From Left to Right ”, junto con la comentarista de CNN María Cardona. Además, Stewart formó parte del comité asesor senior del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, donde anteriormente fue becaria .