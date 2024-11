MPD y líderes de DC hacen preparativos para protestas y ‘disturbios’ durante y después de las elecciones

En al menos dos ocasiones esta semana, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y los líderes de la ciudad mencionaron la posibilidad de disturbios al hablar sobre la seguridad durante el Día de las Elecciones y en los días posteriores.

La jefa de MPD, Pamela Smith, lanzó una advertencia firme durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

“Quiero ser muy clara: no toleraremos ningún tipo de violencia. No toleraremos disturbios. No toleraremos la destrucción de propiedad. No toleraremos ningún comportamiento ilegal. Los infractores serán arrestados y rendirán cuentas”, dijo Smith el martes.

Una fuente del Consejo de DC confirmó que un funcionario de la ciudad informó a los miembros del consejo durante una reunión de desayuno el mismo día de la conferencia de Smith que han revisado varios escenarios, incluyendo lo que la ciudad vivió en 2016, 2020 y el disturbio del 6 de enero, y que están haciendo preparativos integrales para “disturbios a gran escala y desórdenes civiles”.

La jefa Smith dijo que el MPD estará al 100% de su personal y trabajará en colaboración con la Policía de Parques de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU.

“La próxima semana activaremos una cobertura total, lo que significa que todos los miembros del MPD trabajarán 12 horas, y dependiendo de lo que suceda, quizás un poco más para asegurarnos de tener suficientes oficiales en las calles en cada esquina de nuestra ciudad y que cada distrito de MPD mantendrá personal completo para poder trabajar para nuestros residentes y negocios y para cualquier situación que podamos anticipar en este período de tiempo”, dijo Smith.

Smith también mencionó que ya ha recibido compromisos de departamentos de policía vecinos para contar con recursos adicionales si fuera necesario.

Las personas que viven y trabajan en el Distrito se sienten aliviadas de escuchar que existe un plan de seguridad integral.

“Realmente aprecio la planificación que todos están haciendo por DC y el área”, dijo Virginia Rutter.

Joshua Smith agregó: “Es necesario. Es un evento importante. Hay polarización. La gente tiene mucha tensión, así que no quieres que pase algo. Necesitas presencia policial”.

A pesar de estos preparativos, Smith dijo que actualmente no existen amenazas.

“Quiero enfatizar que esto es solo una medida proactiva y no hay motivo de alarma; aunque no hemos identificado ninguna amenaza creíble para nuestra ciudad, permaneceremos vigilantes y preparados para abordar cualquier problema o inquietud que pueda surgir en nuestra ciudad”, dijo Smith.