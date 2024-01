Moore, proporcionará $15 millones para reducir la pobreza infantil

El gobernador Wes Moore (D) está impulsando una legislación en la sesión de 2024 para proporcionar $15 millones en fondos estatales para ayudar a reforzar las comunidades con tasas más altas de pobreza infantil.

El lunes, destacó uno de los proyectos de ley que presentaba sus prioridades para 2024 para reducir las tasas de pobreza infantil en Maryland durante una conferencia de prensa el lunes en la Iglesia LIFE Ministries en el condado de Anne Arundel.

«En lugar de repartir dinero libremente, vamos a apuntar a los lugares que más necesitan nuestra ayuda», dijo Moore.

La legislación, el Proyecto de Ley del Senado 482, se conoce como la “Ley SUFICIENTE de 2024”, que significa “Involucrar a vecindarios, organizaciones, sindicatos, gobiernos y hogares”.

Moore argumentó que Maryland debe ser estratégico para resolver la pobreza infantil y que las soluciones deben adaptarse a cada comunidad en dificultades.

“El dinero es importante. La estrategia es imperativa”, añadió.

La sesión legislativa de 2024 presenta un panorama fiscal complicado para los legisladores de Maryland. Los líderes legislativos han indicado que esta sesión será un momento para priorizar proyectos para garantizar que los fondos para las metas de la administración, como reducir la pobreza infantil, se utilicen de manera eficiente y responsable.

«Se trata de un esfuerzo colaborativo enfocado, no sólo por parte del gobierno, sino con socios filantrópicos del sector privado, con agencias que tienen un enfoque dedicado que colabora en un espacio dedicado», dijo Ferguson en la conferencia de prensa, que tuvo lugar en una de las casas de Anne. Los vecindarios más afectados por la pobreza del condado de Arundel, a poca distancia de la línea de la ciudad de Baltimore. Estaba cerca del barrio de Brooklyn de la ciudad, donde se produjo un tiroteo masivo durante el fin de semana del 4 de julio del año pasado.

La legislación aún no ha presentado una versión en la Cámara, pero la presidenta de la Cámara, Adrienne A. Jones (D-Condado de Baltimore), hablando en el evento del lunes, instó a los habitantes de Maryland a ser más respetuosos, pacientes y decentes con los miembros dentro de sus comunidades.

«Y al hacerlo, podemos ayudar a los más vulnerables: nuestros niños, escuelas y empresas a vivir y coexistir en comunidades fuertes y solidarias», dijo.

El vicegobernador Aruna Miller (D) asistió pero no habló en la conferencia de prensa.

La legislación asignaría $15 millones para ayudar a causas comunitarias específicas de pobreza en zonas de bajos ingresos de Maryland. La financiación crea oportunidades de subvenciones diseñadas para «promover estrategias locales dirigidas a la pobreza infantil».

Las subvenciones competitivas podrían destinarse a una variedad de destinatarios dentro de una comunidad, como propietarios de pequeñas empresas, distritos escolares locales, clínicas de salud y entidades religiosas, sindicatos y otros.

Los beneficiarios de las subvenciones se asociarían con funcionarios estatales para trabajar hacia una variedad de objetivos de reducción de la pobreza. Esos esfuerzos incluyen conectar a los residentes con empleos y ocupaciones en demanda en sus áreas, mejorar la salud y seguridad de la comunidad y crear un mejor acceso a oportunidades educativas.

Las subvenciones ayudarían al sector privado y a las organizaciones sin fines de lucro a implementar esos objetivos en áreas donde los datos del censo indican que más del 20% de los niños dentro de una comunidad viven en la pobreza. Se destinaría a proyectos que representen «una asociación que incluya al menos una organización comunitaria, una escuela pública y un gobierno local».

“Necesitamos reclutar organizaciones comunitarias que estén haciendo el trabajo de personas que han estado librando estas luchas durante toda su vida. Conocen sus vecindarios, conocen sus comunidades”, dijo Moore. «Porque cada comunidad es única».

Moore dijo que cada comunidad puede tener diferentes luchas que contribuyen a la pobreza en un área.

“Tal vez en su comunidad no haya capacitación laboral”, dijo Moore. “Tal vez en tu comunidad no hay transporte. Tal vez en su comunidad, el proveedor de atención médica más cercano se encuentre al otro lado de las fronteras estatales. Quizás en tu comunidad no sea seguro que los niños jueguen después de la escuela”.

La Ley ENOUGH es parte del paquete legislativo 2024 de Moore, una colección de 16 proyectos de ley destinados a abordar la seguridad pública, la asequibilidad de la vivienda y la pobreza infantil.