Moore, «podemos ser respetados en el escenario mundial» si Kamala Harris es elegida

Han pasado algunas semanas desde que el gobernador de Maryland, Wes Moore, subió al escenario durante la Convención Nacional Demócrata para pronunciar un discurso y mostrar su apoyo para que la vicepresidenta Kamala Harris sea elegida.

Ahora, importantes representantes de Harris, como Moore, están presionando durante las próximas nueve semanas para llevarla a la Casa Blanca.

Pero antes de eso, se espera que Harris y el expresidente Donald Trump debatan el martes.

Shawn Anderson: ¿Qué crees que tiene que hacer y decir la vicepresidenta Harris la próxima semana para atraer a los votantes de los estados clave y a los independientes que quizá aún no se han decidido?

Wes Moore: Creo que la vicepresidenta simplemente debe seguir compartiendo su visión para este país. Y es una visión de que podemos tener un crecimiento económico que apoye a todos, y no sólo a algunos de nosotros. Es una visión de que realmente podemos apoyar las libertades básicas que todos anhelamos, cosas como las libertades reproductivas y las libertades educativas, y también la libertad de caminar por nuestro vecindario con seguridad. Y también es una visión en la que podemos ser respetados en el escenario mundial.

Y creo que cuando ella siga alineando su visión con las esperanzas y aspiraciones del pueblo estadounidense, y no necesariamente tenga que ir de un lado a otro o pelearse con alguien que, francamente, no tiene planes de poder unir al país ni de poder impulsar el tipo de crecimiento que el país espera, creo que el pueblo estadounidense comprenderá muy claramente por qué Kamala Harris debe ser la próxima presidenta de los Estados Unidos.

Anne Kramer: Si dirigimos nuestra atención, gobernador, a la carrera para reemplazar el puesto que quedó vacante tras la jubilación del senador Ben Cardin, estamos hablando de la carrera entre Angela Alsobrooks y Larry Hogan. Usted mencionó el derecho al aborto y la restauración de los derechos reproductivos de las mujeres. Los votantes de Maryland decidirán este otoño si lo consagran en la constitución del estado. Entonces, ¿cuánto deberían centrarse Angela Alsobrooks y otros demócratas de Maryland en otros temas urgentes, y no en el frente del aborto?

Wes Moore: Bueno, creo que el frente del aborto sí importa, porque en esta carrera tenemos a alguien en Angela Alsobrooks que ha luchado consistentemente por los derechos al aborto y la salud reproductiva. Y ella se presenta contra alguien, el antiguo gobernador, Larry Hogan, quien, cuando estaba en el poder, siempre trabajó en contra de eso. Vetó leyes para apoyar a los proveedores. Vetó leyes para apoyar la privacidad. Ya sabes, cuando me convertí en gobernador, en mi primer día en el cargo, tuve que liberar 3,5 millones de dólares de fondos que no habían sido liberados anteriormente porque el antiguo gobernador no los quería liberar. Y entonces creo que, ya sabes, Larry Hogan, sé que fue reclutado por Mitch McConnell para unirse a la carrera, pero lo importante es que su filosofía sobre este tema es muy consistente con la postura de los republicanos a nivel nacional.

Por lo tanto, creo que Angela Alsobrooks no solo va a liderar muchos temas, sino que también va a demostrar que tiene un mejor historial para poder abordar cuestiones como la delincuencia en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, creo que es importante que, cuando la gente vaya a las urnas y vote sí a la Pregunta Uno, se asegure de que, independientemente de lo que diga la Corte Suprema, el estado de Maryland será un refugio seguro para el derecho al aborto. No tiene sentido intelectual votar sí a la Pregunta Uno y luego votar por Larry Hogan como su senador, una persona que nunca ha tenido antecedentes de apoyar el derecho al aborto. Debería votar sí a la Pregunta Uno y luego votar también por Angela Alsobrooks.

Shawn Anderson: Hablemos de su trabajo en Annapolis. En una encuesta de González publicada esta semana, obtuvo un índice de aprobación del 64%. Eso representa un aumento con respecto al 58% de febrero. El encuestador Patrick González cree que gran parte de su impulso se debe a la forma en que ha manejado la situación con el puente Baltimore Key. ¿Qué cree que está resonando entre los votantes de Maryland sobre su trabajo como gobernador?

Wes Moore: En primer lugar, me siento muy honrado de que la gente de nuestro estado esté respondiendo realmente. Y, como puede ver, no se trata solo de demócratas, sino también de demócratas, independientes y una parte importante de republicanos. Porque creo que la gente del estado está viendo que estamos trabajando juntos y logrando grandes cosas. Pienso en las cifras de empleo que tuvimos durante el mes de julio, donde, ya sabe, solo en el mes de julio, Maryland creó más de 6100 nuevos puestos de trabajo. Nuestra tasa de desempleo en este momento en el estado de Maryland es del 2,8% y es una de las tasas de desempleo más bajas de todo el país. Y cuando asumí el cargo por primera vez, Maryland ocupaba el puesto 43 en el país en términos de desempleo.

Ahora estamos viendo cifras de seguridad pública. Ya sabes, cuando asumí el cargo, estuvimos ocho años seguidos viendo cómo la tasa de homicidios solo en Baltimore era de más de 300 homicidios durante ocho años seguidos bajo el antiguo gobernador, y la tasa de homicidios en el estado de Maryland casi se había duplicado en un período de ocho años. Bueno, desde que nuestra administración asumió el cargo, Maryland ha tenido una de las caídas más rápidas en las tasas de homicidios en Estados Unidos. La última vez que la tasa de homicidios fue tan baja en la ciudad de Baltimore, yo aún no había nacido. Así que creo que la gente está viendo que estamos haciendo grandes progresos en nuestro estado y que estamos logrando grandes cosas, pero lo que estamos haciendo es lograr grandes cosas juntos.

Por eso, estoy agradecido de que nuestros índices de aprobación estén donde están, y de que veamos una amplia variedad de habitantes de Maryland que aprueban el trabajo que estamos haciendo. Pero también sé que la razón es que realmente estamos eligiendo trabajar juntos como estado, y eso importa porque nuestro estado es líder.

Anne Kramer: Gobernadora, la semana pasada, el New York Times publicó una noticia que decía que la información que usted presentó en una solicitud para una beca de la Casa Blanca en 2006 incluía que se le había concedido una Estrella de Bronce, lo que, de hecho, no era cierto. La semana pasada, gobernadora, usted dijo que se trató de un error involuntario, porque sus comandantes de alto nivel habían dicho que había recibido el premio, cuando, de hecho, se le había recomendado para él. Me preguntaba esta tarde hasta qué punto le preocupa que un error involuntario pueda dañar su credibilidad cuando está tratando de conseguir que la gente apoye a Kamala Harris para la Casa Blanca.

Wes Moore: He dicho que fue un error honesto el que asumo la responsabilidad por eso, ya sabes, incluí algo en una solicitud porque mi oficial superior al mando, ya sabes, me ordenó que lo incluyera, porque no fue solo que él lo recomendó, es que en realidad tenía confirmación verbal también de sus superiores de que me lo iban a otorgar. Y ya sabes, fue un error de papeleo el que no lo recibiera. Pero lo que también sé es que no solo creo y sé que la comunidad de veteranos entiende que es un error honesto. Creo que la gente también entiende mi servicio, y estoy muy orgulloso de mi servicio. Estoy muy orgulloso del hecho de que me uní al ejército cuando tenía 17 años.

Me ofrecí como voluntario para unirme a la Task Force Devil en una de las partes más peligrosas del mundo y lideré la 82 División Aerotransportada, con 5.000 soldados y paracaidistas y operadores especiales e infantes de marina que, ya sabes, dirigí a los soldados en combate. Y estoy orgulloso del trabajo que hicimos, ya sabes, en una plataforma que asumí tenía un puñado de talibanes que se habían pasado a nuestro lado. Cuando me fui, la unidad que dirigí tenía más de 670 talibanes, miembros incondicionales de los talibanes que ahora estaban de nuevo de nuestro lado. Y por eso estoy orgulloso de mi servicio. Estoy orgulloso del servicio que presté, dirigiendo soldados en combate, en la defensa de este país. Nunca me echaré atrás, y creo que la gente lo reconoce y lo respeta, y en particular la comunidad de veteranos.

Shawn Anderson: El estado enfrenta un enorme déficit en lo que respecta a proyectos de transporte. Ayer tuvimos una idea más clara de esto con respecto a un plan para recortar más de mil millones de dólares, pero la gran pregunta es: ¿se equilibrará este déficit directamente a costa de los contribuyentes, con cosas como peajes más altos o aumentos en el impuesto a las ventas? ¿Cómo cree que se resolverá esto?

Wes Moore: No, tenemos que asegurarnos de que nuestra economía crezca. Ya sabe, la economía de Maryland en los siete años anteriores a que asumiera el cargo había crecido un 3%, mientras que la economía media de este estado había crecido un 11%, por lo que nuestra economía básicamente se ha estancado. Por eso tenemos que asegurarnos de que nuestra economía crezca y se ponga en marcha. Y al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en proyectos de infraestructura, en particular en cosas que se centren en la seguridad, en particular en proyectos que lleven a la gente de donde vive a donde trabaja o de donde vive a donde practica su religión o de donde vive a donde va a la escuela.

Y creo que si hay algo que la gente ha aprendido sobre nuestra administración es que llevamos dos años seguidos con un presupuesto equilibrado bipartidista, en el que creemos en la disciplina fiscal, pero también en hacer inversiones para preservar el futuro de los habitantes de Maryland. Y vamos a adoptar exactamente la misma filosofía en lo que respecta a asegurarnos de invertir en transporte y, al mismo tiempo, asegurarnos de que somos fiscalmente disciplinados y fiscalmente responsables en la forma en que dirigimos el gobierno estatal.