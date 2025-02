Miembros de la junta de funerarias de Maryland dimiten bajo presión

Tres miembros del panel estatal que supervisa gran parte de la industria funeraria de Maryland renunciaron bajo presión de la oficina del gobernador.

Las salidas abruptas se producen una semana después de que la Junta Estatal de Funerarios y Directores de Funerarias de Maryland ordenara el cierre de un crematorio del condado de Charles con problemas debido al manejo inadecuado de los restos.

Según una fuente familiarizada con el asunto, la oficina del gobernador les pidió a Michele Kutta, Brandon Wylie y Patrick Thompson que renunciaran a su cargo en la junta. Los tres formaban parte de un subgrupo de cuatro miembros de la junta, conocido como el comité ejecutivo.

Los 11 miembros voluntarios del panel son designados por el gobernador. La junta funciona como una entidad independiente que supervisa la industria funeraria del estado. Como tal, otorga licencias, inspecciona y disciplina a las funerarias, los funerarios y los operadores de crematorios.

Kutta, el presidente de la junta, Wylie, Thompson y Kirk Helfenbein aparecen como funcionarios de la junta en las actas de las reuniones de diciembre. También aparecen en un directorio estatal del sitio web del panel.

Pero, a partir del viernes, los cuatro habían sido eliminados de un sitio web mantenido para la junta por el Departamento de Salud de Maryland.

Un funcionario estatal confirmó el viernes que Helfenbein permanece en el panel.

Ninguno de los cuatro respondió a las solicitudes de comentarios.

Las renuncias se producen una semana después de que el panel suspendiera la licencia de un crematorio del condado de Charles. El gobernador Wes Moore (demócrata) ordenó el jueves una «revisión completa» de la junta a raíz de los problemas informados en Heaven Bound Cremation Services.

“No hay mayor responsabilidad para ninguna administración que proteger la salud y la seguridad de los habitantes de Maryland. Hoy, cumplimos aún más nuestro compromiso con esa promesa”, afirmó Moore en un comunicado en el que se anunció la revisión.

Moore nombró a Charles Scheeler, asesor principal de DLA Piper y ex fiscal federal, para dirigir la revisión. Scheeler está a cargo de evaluar la estructura y las operaciones de la junta. Una revisión final podría incluir cambios recomendados a las leyes o regulaciones estatales.

El panel se creó por primera vez en 1902 con el nombre de State Board of Undertakers of Maryland. Se le cambió el nombre en 1937, 1981 y nuevamente en 2007.

La semana pasada, la junta anunció la suspensión sumaria de la licencia emitida a Heaven Bound Cremation Services, luego de las inspecciones de las instalaciones en marzo y abril de 2024.

Durante una visita en marzo, un inspector estatal encontró “cadáveres humanos en cajas de cartón apiladas una sobre otra sin ningún soporte entre las cajas; cuerpos humanos en bolsas para cadáveres rotas con brazos y piernas colgando fuera de las bolsas; restos humanos que no estaban siendo almacenados a temperaturas inferiores a 40 °F; y sangre en la unidad de refrigeración y fluidos corporales en el suelo”.

Una visita de seguimiento realizada un mes después reveló “un fuerte olor a restos en descomposición” y “moscas saliendo de cajas que contenían cuerpos humanos”, según las conclusiones disciplinarias de la junta.

Otra visita realizada en enero encontró condiciones peores. Ese informe identificó casi una docena de problemas, entre ellos: los cadáveres no se incineraban de manera oportuna debido a que la cámara de cremación no funcionaba; una puerta de una unidad de refrigeración bloqueada por una “acumulación de cajas que contenían cadáveres humanos”; cadáveres apilados uno sobre otro o en “bolsas para cadáveres rotas con partes del cuerpo expuestas”; al menos 18 cadáveres almacenados a temperaturas no inferiores a 40 grados; y “tres cadáveres visiblemente en descomposición”, incluido uno que había estado en la instalación desde la inspección de marzo.

El panel, en una orden firmada por Kutta, ordenó suspender la licencia de la instalación. Los operadores tienen 30 días para apelar la orden.

Los problemas detectados desde marzo no son los primeros que afectan a las instalaciones de White Plains, que obtuvieron su licencia por primera vez en 2016.

Un año después de obtener la licencia, la junta estatal investigó quejas sobre restos humanos cremados almacenados de forma inadecuada .

Rosa Turner Williams, quien opera las instalaciones junto con Brandon Williams, admitió por escrito ante la junta que las cenizas no se habían desechado de forma adecuada. Según los registros de la junta, Turner Williams admitió bajo juramento en una audiencia de marzo de 2019 que aún no se había deshecho de los restos.

La junta determinó que había violado las leyes y regulaciones estatales al mezclar los restos, almacenarlos y desecharlos de manera inapropiada y no enviarlos a las familias, según los registros estatales. Fue reprendida, puesta en libertad condicional durante un año y se le ordenó que tomara cursos y cursos de ética aprobados por la junta bajo la supervisión de un mentor aprobado por la junta.

En enero de 2021, la junta dictaminó que no había cumplido con los términos de su libertad condicional. El panel la condenó a dos años de libertad condicional con inspecciones aleatorias y sin previo aviso y requisitos para completar la capacitación.

Dos años después, la junta concluyó que no había cumplido los términos de su libertad condicional y optó por continuar con su período de prueba.