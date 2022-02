Miembro del MS-13 en MARYLAND condenado a prisión por ataque en Frederick

El juez federal principal de distrito, James K. Bredar, condenó al miembro de la pandilla MS-13 Edin Velasco García, de 21 años, de Frederick, Maryland, a 41 meses en una prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada, por agresión con un arma mortal a dos víctimas que él creía que eran pandilleros rivales. La sentencia fue impuesta el 2 de febrero de 2022.

La MS-13 es una pandilla nacional e internacional compuesta principalmente por inmigrantes o descendientes de El Salvador y otros países centroamericanos. Las ramas o “camarillas” de la MS-13, una de las pandillas callejeras más grandes de los Estados Unidos, operan en todo el condado de Frederick, el condado de Anne Arundel, el condado de Prince George y el condado de Montgomery, Maryland. Velasco García era miembro de Fulton Locos Salvatruchas («FLS»).

En todo momento de esta conspiración, se esperaba que los miembros de la MS-13 protegieran el nombre, la reputación y el estatus de la pandilla de los pandilleros rivales y otras personas. Para proteger a la pandilla y mejorar su reputación, se esperaba que los miembros de la MS-13 usaran todos los medios necesarios para forzar el respeto de quienes mostraban falta de respeto, incluidos actos de intimidación y violencia. La MS-13 tenía lemas consistentes con sus reglas, creencias, expectativas y reputación, incluyendo «mata, viola, controla», y «ver, oir y callar», que significa no «ver» nada, no oigas nada y no digas nada.” Una de las reglas principales de la MS-13 es que sus miembros deben atacar y matar a los rivales, a menudo denominados “chavalas”, siempre que sea posible.

Los miembros de la MS-13 están obligados a cometer actos de violencia tanto para mantener la afiliación y la disciplina dentro de la pandilla, como contra los pandilleros rivales. La participación en actividades delictivas por parte de un miembro, particularmente en actos violentos dirigidos a pandillas rivales o dirigidos por líderes de pandillas, aumenta el respeto que se le otorga a ese miembro, lo que resulta en que ese miembro mantenga o aumente su posición en la pandilla, y abre la puerta a la promoción o una posición de liderazgo.

Como se detalla en su acuerdo de culpabilidad, al menos desde enero de 2019, Velasco García acordó con miembros de la MS-13 conducir y participar en los asuntos de la pandilla a través de un patrón de actividad de crimen organizado que incluía tráfico de narcóticos, extorsión y actos de violencia.

Según su acuerdo de culpabilidad, el 22 de marzo de 2019, Velasco García y varios otros miembros y asociados de la MS-13 se acercaron a la Víctima 1 y la Víctima 2 en un estacionamiento en Frederick, Maryland. Preguntaron a la Víctima 1 ya la Víctima 2 si estaban en una pandilla y respondieron que no. La víctima 2 tenía tatuado «18» en sus brazos, que está relacionado con la pandilla 18th Street, una de las principales pandillas rivales de MS-13. Después de llamar a otros pandilleros por teléfono para que se unieran a ellos, Velasco García sacó una navaja plegable negra e intentó apuñalar a la Víctima 2 con un movimiento desde arriba, pero falló. La víctima 2 corrió pero fue atrapada por el grupo y golpeada varias veces. La Víctima 2 se escapó e intentó huir, pero los miembros de la MS-13 lo abordaron, golpeando y pateando a la Víctima 2 varias veces antes de que una persona golpeara a la Víctima 2 en la cabeza con una piedra. Durante el ataque, Velasco García arrojó varios letreros de la pandilla MS-13. Cuando comenzó el ataque, la Víctima 1 corrió en una dirección diferente y también fue atacada. Los pandilleros golpearon a la Víctima 1 en la cara y le cortaron con el cuchillo en la cara. La víctima 1 estuvo inconsciente por un período de tiempo y los pandilleros le robaron el teléfono celular. Tanto la Víctima 1 como la Víctima 2 fueron transportadas al hospital para el tratamiento de sus heridas.

Velasco García admitió que las agresiones a la Víctima 1 y la Víctima 2 tenían como objetivo mantener y aumentar el estatus de la MS-13 y permitir que los miembros mantuvieran o aumentaran su estatus dentro de la pandilla.

Este caso es parte del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN), un programa que reúne a todos los niveles de las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos. Project Safe Neighborhoods (PSN) es la pieza central de los esfuerzos de reducción de delitos violentos del Departamento de Justicia. PSN es un programa basado en evidencia que ha demostrado ser eficaz para reducir los delitos violentos. A través de PSN, un amplio espectro de partes interesadas trabajan juntas para identificar los problemas de delitos violentos más apremiantes en la comunidad y desarrollar soluciones integrales para abordarlos. Como parte de esta estrategia, PSN enfoca los esfuerzos de cumplimiento en los delincuentes más violentos y se asocia con programas locales de prevención y reingreso para lograr reducciones duraderas en el crimen.

Esta