Metro lanzará servicio de autobús 24 horas, todos los días a partir de la próxima semana

A partir del próximo domingo, Metro ampliará el servicio de autobuses durante la noche y hasta la mañana, brindando servicio las 24 horas a 14 rutas en todo el Distrito.

El 17 de diciembre los autobuses de Metro comenzarán a operar cada 20 minutos entre las 9 p.m. y las 7 a.m.

Las siguientes rutas se verán afectadas por el servicio prolongado: A6, A8, B2, H4, S2, V2, W4, X2, 32, 33, 52, 70, 80, 92.

Cuando el servicio de Metrorail esté cerrado, las rutas de autobús se extenderán desde la Ruta 92 (U Street-Garfield) desde el puente Duke Ellington desde las calles 14th y U en el noroeste, y desde las rutas A6 y A8 (Anacostia-Livingston) desde L’Enfant Plaza desde la estación Anacostia. .

El nuevo mapa de rutas de autobuses de Metro 24 horas al día, 7 días a la semana

El nuevo mapa de rutas de autobuses 24 horas al día, 7 días a la semana que presta servicio al Distrito. (Crédito WMATA)

En un video publicado en el canal de YouTube del sistema de tránsito , Metro dijo que espera llevar a los pasajeros a donde necesiten ir de manera segura, ya sea hacia y desde el trabajo o a casa después de una noche de fiesta.

“Nos sentimos honrados de servir a los dedicados trabajadores esenciales que mantienen latiendo el corazón de nuestra comunidad”, dijo el gerente general de Metro, Randy Clarke, en un comunicado. «Sus incansables esfuerzos son la columna vertebral de nuestra región y queremos garantizar que tengan opciones de tránsito seguras, equitativas, confiables y asequibles».

Para brindar el servicio adicional, Metro actualmente está reclutando operadores de autobuses, junto con más mecánicos y policías de tránsito. El plan también aumentará las patrullas de la Policía de Tránsito Metro en los centros de autobuses y a lo largo de líneas específicas.

Otros aspectos destacados clave del nuevo plan incluyen paradas de cortesía más cercanas a los destinos de los pasajeros y actualizaciones en tiempo real de los horarios de los autobuses en la aplicación Metro.

Hasta que se implemente el nuevo servicio, los pasajeros seguirán enfrentando viajes más lentos de 9 p.m. a 2 a.m. cada 12 a 30 minutos. El servicio cierra desde las 2 am hasta las 4 y 5 am