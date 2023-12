Metro honra gesto de Rosa Parks en sus 1,500 buses

Un homenaje que fue aplaudido por cientos de miles de personas que utilizan diariamente las 1,500 unidades del servicio de transporte público Metro de Washington DC, fue organizado en honor a Rosa Parks, conocida como “la madre del movimiento de los derechos civiles”.

En esta ocasión, el viernes 1 de diciembre, Metro reservó un asiento en cada autobús de su enorme flota para honrar a la legendaria activista Rosa Parks en el 68° aniversario de su famoso acto de desobediencia civil. En cada uno de los asientos, se colocó carteles en inglés y español que decían “Día de Rosa Parks: hoy este asiento está reservado para honrar a Rosa Parks”.

“Hoy honramos la vida y el legado de Rosa Parks, quien se mantuvo firme frente a la injusticia y cambió el curso de la historia”, dijo Darlene Slaughter, directora de Equidad, Diversidad e Inclusión de Metro en un comunicado.

«Pedimos a los clientes que se unan a nosotros para celebrar su legado a través de este pequeño gesto para reconocer sus enormes contribuciones al Movimiento por los Derechos Civiles».

La historia recuerda que Parks fue arrestada el 1 de diciembre de 1955 en Montgomery, Alabama, después de negarse a ceder su asiento en un autobús urbano a un hombre blanco, un acto que más tarde provocó el boicot a los autobuses de Montgomery que duró nada menos 381 días.

Finalmente, en noviembre de 1956 -casi un año después-, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre. Al día siguiente, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora podían sentarse donde quisieran.

“No tenía ni idea de lo que mis acciones podrían provocar. Cuando me arrestaron, no sabía cómo reaccionaría la comunidad. Me gustó que hicieran lo que hicieron al no subirse a los autobuses”, dijo, según recuerda un informe de UNICEF.

Además, Metro exhibió su Metrobus Rosa Park de 1957 en la estación de Metro Fort Totten.

En el exterior del autobús se lee: “Todo empezó en un autobús; Rosa Parks; 1913-2005; La madre del movimiento por los derechos civiles”.