Médico de Virginia enfrenta cargos relacionados con pornografía infantil

Un médico de la Universidad de Virginia fue arrestado y acusado de posesión de pornografía infantil, según la policía de Charlottesville y los medios de comunicación locales.

Un ciberespacio condujo al arresto de David Lapides de Charlottesville, dijo el sábado el departamento de policía de la ciudad en un comunicado de prensa.

Lapides está acusado de dos cargos de posesión de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil con la intención de distribuir. Estaba detenido en la cárcel regional de Charlottesville-Albemarle, dijo la policía.

Los medios de comunicación locales informan que Lapides, de 37 años, es neurólogo en el centro médico de la universidad. Actualmente se encuentra de licencia administrativa, dijo un portavoz a The Daily Progress.

Los registros judiciales en línea muestran que Lapides tiene una audiencia de fianza programada para el viernes por la mañana. Los intentos de The Associated Press de comunicarse con un abogado defensor incluido en la lista de Lapides no tuvieron éxito de inmediato.