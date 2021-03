MD: Avanza proyecto de ley para derogar defensa conyugal por delitos sexuales

AP

Un proyecto de ley de Maryland que derogaría la prohibición de enjuiciar algunos crímenes sexuales contra una víctima que es la esposa del agresor, ha sido remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes después de pasar por el Senado en una votación unánime.

SB0250, la Ley love is no defense to sexual crimes, es copatrocinada por la senadora Susan Lee, D-Montgomery y el senador Jeff Waldstreicher, D-Montgomery.

SB0250 también ha sido presentada en la Cámara de Delegados con HB0147, que ha sido patrocinada por 11 delegados, incluyendo Del. Charlotte Crutchfield, D-Montgomery, y Del. Lauren Arikan, R-Harford, dando al proyecto de ley apoyo bipartidista.

HB0147 también fue pasado a través de la Cámara de Delegados el 12 de febrero con una votación de 125-4 y remitido al Comité de Procedimientos Judiciales del Senado.

La ley actual de Maryland establece que una persona no puede ser procesada por ciertos delitos sexuales , incluyendo violación en primer y segundo grado, y delitos sexuales de tercer y cuarto grado, si la víctima era el cónyuge legal de la persona en el momento del delito.

Lee calificó esta prohibición de «anticuada» durante la audiencia del proyecto de ley el 20 de enero, y dijo que provenía de una época en la que se creía que los cónyuges eran el equivalente a la propiedad.

La Dra. Christina Dardis, profesora asistente de psicología en la Universidad de Towson, estuvo de acuerdo con Lee en su testimonio escrito presentado al Comité de Procedimientos Judiciales del Senado.

Dardis ha publicado 38 artículos revisados por pares sobre violencia sexual y violencia de pareja y ha citado que esta exención conyugal tiene su origen en el derecho común inglés del siglo XVIII que establece que la existencia legal de una mujer está suspendida durante el matrimonio.

En su testimonio, Dardis declaró que entre el 10 y el 14% de las mujeres son violadas por sus maridos a lo largo de su vida, y un estudio indicó que la violencia sexual conyugal resultó en «significativamente más lesiones físicas a las sobrevivientes» que la violencia sexual no conyugal.

«La existencia de la defensa conyugal a la violación y otros delitos sexuales envía un mensaje a la sociedad de que la violación es menos grave de un crimen cuando se comete contra un cónyuge en lugar de un conocido o extraño», declaró la Sección de Derecho familiar y juvenil de la Asociación de Abogados del Estado de Maryland en su testimonio escrito.

Lee declaró durante la audiencia del proyecto de ley que la aprobación de SB0250/HB0147 pondría a Maryland en línea con otros 33 estados que han derogado completamente una exención conyugal de las leyes de delitos sexuales.

«Hoy en día, las víctimas solteras de crímenes sexuales tienen más protecciones que aquellas que están casadas con su agresor», dijo Lee durante la audiencia de SB0250, que el Servicio de Noticias capitalinos vio.

La Coalición de Maryland contra la Agresión Sexual se hizo eco de este punto en su testimonio escrito, afirmando que los agresores que agreden a sus parejas domésticas pueden ser procesados, pero un cónyuge no puede.

La organización sin fines de lucro escribió que aprobar SB0250/HB0147 no convertiría a Maryland en el primero en derogar la defensa conyugal, sino que «ayudaría a evitar que el estado sea el último en este cambio histórico».

Los legisladores estatales han estado tratando durante varios años de aprobar este proyecto de ley.

En la sesión de la Asamblea General de Maryland de 2020, se introdujo una legislación idéntica en la Cámara de Delegados y el Senado estatal en forma de HB0590 y SB0230. Esa sesión terminó temprano debido a la pandemia y ninguno de los dos proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras.

Además de derogar la exención conyugal, SB0250 alteraría y aclararía la definición de conducta sexual.

Esta disposición no era parte del proyecto de ley original, pero fue añadida como enmienda y adoptada después del rechazo de los republicanos del Senado durante una audiencia en el Comité de Procedimientos Judiciales sobre cómo se comunica el consentimiento en un matrimonio y lo que constituye contacto sexual.

El contacto sexual se define en esta enmienda como el toque intencional de los genitales u otras áreas íntimas para la excitación sexual, la gratificación o para el abuso.

La legislación también especifica que el contacto sexual no incluye una acción que se completó con fines médicos, una expresión común de afecto o el «contacto físico comúnmente involucrado por dos individuos en una relación sexual» a menos que un individuo indique que no es deseado, según el proyecto de ley escrito.

La segunda sección de la enmienda especifica que el contacto sexual, en virtud de esta definición, sin consentimiento, está prohibido.

El proyecto de ley presentado cruzadamente, HB0147, fue aprobado a través de la Cámara de Delegados sin ninguna enmienda.

Debido a que el proyecto de ley del Senado fue enmendado, un comité de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia sobre la legislación, programada para el 1 de abril.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes espera una votación en un comité del Senado, que no programó una audiencia sobre la medida.