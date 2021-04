McAuliffe recibe golpes de sus compañeros demócratas en el debate

AP

Washington Hispanic:

El exgobernador de Virginia Terry McAuliffe promocionaba su récord el martes por la noche mientras sus oponentes hacían su caso de que la Commonwealth necesita un nuevo liderazgo durante el primer debate televisado entre los demócratas en la carrera por la gobernación de este año.

McAuliffe, la ex Del. Jennifer Carroll Foy, Del. Lee Carter, el Teniente Gobernador Justin Fairfax y la Senadora estatal Jennifer McClellan se reunieron en la Universidad Estatal de Virginia para el debate de una hora de duración y socialmente distanciado.

Los candidatos han aparecido en otros eventos, pero el evento del martes por la noche ofreció la primera oportunidad para que una gran audiencia en todo el estado escuchara del campo inusualmente amplio de los demócratas en la contienda política del año.

Virginia y Nueva Jersey son los únicos estados que celebran elecciones a la gubernatura este año. Y debido a que el gobernador demócrata Ralph Northam no puede cumplir un mandato consecutivo, sólo virginia cada vez más azul tiene un asiento abierto.

Las elecciones fuera de año suelen llamar la atención nacional como un campanario para qué partido podría tener una ventaja en las elecciones nacionales de mitad de período.

En gran medida cordial al principio, el debate se calentó a medida que avanzaba con los golpes más agudos dirigidos a McAuliffe, quien es ampliamente visto como el líder demócrata.

McAuliffe, ex presidente del Comité Nacional Demócrata y amigo de Bill y Hillary Clinton, fue gobernador de 2014 a 2018. Él trae reconocimiento de nombres, destreza de recaudación de fondos y, como él promocionaba el martes por la noche, el respaldo de políticos clave de Virginia, incluyendo muchos de los legisladores negros más poderosos del estado.

McAuliffe dijo a la multitud que podía dirigir Virginia más eficazmente a través de la recuperación económica de la pandemia.

«Lo hice antes» y lo volveré a hacer, dijo sobre una recesión y recuperación anteriores.

Tanto Carroll Foy como McClellan atacaron el historial de McAuliffe en la legislación sobre armas, criticando un acuerdo de compromiso de 2016 que fortaleció algunas medidas de control de armas al tiempo que revirtió una política que habría invalidado los permisos de armas ocultas en Virginia en poder de residentes de otros 25 estados.

McAuliffe respondió que el proyecto de ley era un intento bipartidista de progreso en el control de armas cuando los republicanos controlaban la legislatura.

Carroll Foy, que fue elegida para la Cámara de Delegados en 2017 y renunció en diciembre para centrarse en la carrera del gobernador, se presentó como una progresista que hacía cambios y la mejor candidata para enfrentarse a McAuliffe. Ella ha pintado agresivamente al ex gobernador como fuera de contacto con los votantes cotidianos de maneras que ella sostiene como una ex madre adoptiva, defensora pública y madre trabajadora de los niños pequeños ella no lo es.

«Los virginianos merecen un gobernador que haya caminado en sus zapatos», dijo.

Carter, un veterano de la Marina y socialista autoidentificado que trabaja como conductor de Lyft mientras la legislatura no está en sesión, dijo que era la única persona en el escenario que no era millonario ni abogado.

Carter es sin remordimientos de extrema izquierda de centro y tan igualmente dispuesto a apuntar a los demócratas como a los republicanos o a los grandes negocios.

McClellan, la única candidata del área de Richmond, promocionaba sus 15 años en la Asamblea General. Ha llevado a cabo algunas de las leyes más consecuentes y complejas durante las dos sesiones legislativas con la nueva mayoría demócrata al mando.

Actualmente en licencia sin goce de sueldo de su trabajo como abogada en Verizon, McClellan a menudo habla sobre la discriminación sancionada por el estado que su familia enfrentó viviendo en el sur segregado y cómo eso inspiró su trabajo en el gobierno.

McClellan o Carroll Foy serían la primera mujer gobernadora de Virginia y la primera mujer gobernadora negra de la nación.

Fairfax, cuyo puesto es típicamente una plataforma de lanzamiento a la oficina del gobernador, está haciendo campaña a pesar de enfrentar acusaciones no resueltas de agresión sexual que son ampliamente vistas como un enorme obstáculo a superar.

Fairfax murió vehementemente las acusaciones de nuevo el martes por la noche, dirigiéndose directamente a ellas mientras criticaba a todos los demás en el escenario por haber exigido su renuncia.

Tuvo comentarios particularmente agudos para McAuliffe, quien fue uno de los primeros en pedir la renuncia de Fairfax, diciendo: «Me trató como a George Floyd. Me trató como Emmett Till, sin el debido proceso.»

Ninguno de los otros candidatos tuvo la oportunidad de responder. Jake Rubenstein, un portavoz de McAuliffe, declinó hacer comentarios más tarde.

Fairfax insiste en que hay pruebas que lo exoneran en el caso de uno de los acusadores, y ha tratado enérgicamente de limpiar su nombre.

El debate del martes por la noche, moderado por el presentador de WTVR Bill Fitzgerald, fue el primero de cuatro debates gubernativo que el Partido Demócrata de Virginia está organizando antes de las primarias del 8 de junio.

Los votantes de las primarias también elegirán a los candidatos del partido para fiscal general y vicegobernador y, en algunos casos, las primarias disputadas de la Cámara de Representantes.

Por parte del Partido Republicano, después de meses de lucha interna, los funcionarios del partido optaron por organizar una convención el 8 de mayo con sitios de votación en todo el estado. El campo de los siete candidatos se reunirá tanto para un foro de candidatos en línea como para un debate a finales de este mes. Ambos serán pagados, eventos con boletos.

También en la carrera del gobernador está la princesa Blanding, la hermana de un hombre negro asesinado por la policía de Richmond en 2018, haciendo una oferta de largo alcance bajo la bandera del Partido de liberación.

El ex representante republicano Denver Riggleman también podría estar en la mezcla, después de no haber descartado una oferta independiente.

Las elecciones generales son el 2 de noviembre.