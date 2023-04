Matan de un tiro a mujer

A las 10:45 a.m. del jueves 13, un vecino descubrió a una mujer, al parecer inconsciente, en el asiento del pasajero de un vehículo en el estacionamiento del Hospital Mount Vernon, Virginia, ubicado en 8033 Holland Road. Oficiales y personal de bomberos y rescate la identificaron como Brenda Ochoa Guerrero, de 33 años, con residencia en la Ciudad de Alexandria. Fue declarada fallecida en el lugar. Ochoa Guerrero aparentemente tenía un traumatismo en la parte superior del cuerpo, pero no se pudo discernir una causa inmediata de muerte. Una posterior autopsia determino que ella había sufrido una herida de bala en la parte superior del cuerpo. Una revisión de las imágenes de vigilancia en el área permitió ver el momento en el que dos hombres estacionaron el vehículo de Ochoa a la 1:11 a.m. del viernes 14 y luego abandonaron el área. Luego, ellos fueron recogidos por otra camioneta. La policía pide el apoyo de los miembros de la comunidad, si tienen alguna información al respecto, para lo cual deben llamar al 703-246-7800, opción 2.