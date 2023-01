Mata a adolescente en DC

Un adolescente de 13 años de edad, identificado como Karon Blake y residente en el área Noreste de DC, fue asesinado a tiros el sábado 7 en la cuadra 1000 de Quincy Street.

Según la policía del Distrito, un hombre se enfrentó a Blake después de que aparentemente lo vio entrar a su auto antes de dispararle y matar al joven.

El jefe de la policía metropolitana, Robert Contee, no identificó al que hizo el disparo, pero dijo que tiene una licencia para portar un arma oculta y un arma de fuego registrada en su casa.

El concejal del Distrito 5, Zachary Parker, dijo en un comunicado el lunes que los vecinos merecen saber más sobre las circunstancias que llevaron al tiroteo. “Ningún automóvil o posesión material vale una vida, bajo ninguna circunstancia”, señaló.

Contee explicó que la policía generalmente no identifica a las personas a menos que haya una orden judicial para esa persona o que estén tratando de identificar a alguien. También pidió calma a la población tras señalar que hay imágenes difundidas por las redes sociales las cuales muestran a personas que no tienen conexión con este caso. “La gente hace suposiciones y busca personas que no están involucradas. La gente está haciendo acusaciones centradas en la raza. Y eso está mal”, dijo Contee.

En una conferencia de prensa el lunes, la alcaldesa Muriel Bowser dijo que estaba entristecida por el tiroteo que le quitó la vida a Blake. “Preferiríamos estar hablando de un niño de 13 años que va a la escuela hoy que hablar de que lo mataron en una de nuestras calles”, prosiguió.

La policía dijo que los oficiales encontraron a Blake en la escena con heridas de bala mientras el propietario de la vivienda que disparó al adolescente le practicaba un procedimiento de resucitación cardiopulmonar (RCP). Blake fue llevado a un hospital del área, donde murió más tarde. El hombre cooperó con los investigadores, dijo la policía.