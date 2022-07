Maryland votando por el sucesor del gobernador Hogan

Con el mandato limitado del gobernador de Maryland, Larry Hogan, la competencia altamente competitiva para reemplazarlo ha llamado la atención del expresidente Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi e incluso Oprah Winfrey.

A medida que los votantes eligen el martes a los nominados en las contiendas legislativas y congresionales estatales, la contienda fundamental para gobernador ocupa el primer lugar. Hogan, un raro gobernador republicano de dos mandatos en un estado de tendencia demócrata, ganó aplausos de ambos lados del pasillo por su enfoque bipartidista y su voluntad de desafiar a Trump.

Su legado en la línea, Hogan ha respaldado a Kelly Schulz en las primarias republicanas para gobernador . Schulz, quien se desempeñó como secretario de Trabajo y Comercio en la administración de Hogan, enfrenta el desafío de Dan Cox, un legislador estatal respaldado por Trump que demandó a Hogan por sus políticas contra la pandemia y luego trató sin éxito de destituirlo.

En el lado demócrata , Tom Pérez, ex secretario de Trabajo de EE. UU. y ex presidente del Partido Demócrata, cuenta con el respaldo de Pelosi, una hija nativa de Baltimore, mientras que el autor de éxito de ventas Wes Moore cuenta con el apoyo de Winfrey y el representante de EE. UU. Steny Hoyer, el No 2 Cámara Demócrata. Otros candidatos principales incluyen al contralor Peter Franchot, el exfiscal general Doug Gansler y el exsecretario de Educación de EE. UU. John B. King Jr.