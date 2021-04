Maryland: Todos los residentes de 16 años son elegibles para la vacuna

AP

Washington Hispanic:

Todos los residentes de Maryland mayores de 16 años serán elegibles para vacunarse en sitios de vacunación masiva el martes, anunció el gobernador Larry Hogan.

Ese mismo grupo será elegible para programar citas a través de todos los proveedores a partir del próximo lunes, dijo el gobernador en una conferencia de prensa. Los residentes 16 y más representan la Fase 3 del plan de implementación del estado.

«Las citas para cualquier individuo restante en la Fase 1 o Fase 2 continuarán siendo priorizados», dijo Hogan. «Y los habitantes de Maryland de 16 o 17 años de edad sólo podrán utilizar clínicas que estén proporcionando la vacuna Pfizer, ya que es sólo una que actualmente está aprobada por la (Administración de Alimentos y Medicamentos) para mayores de 16 años».»

Hogan subrayó que no todos los mayores de 16 años podrán vacunarse inmediatamente debido a la falta de suministro. Sin embargo, dijo que en las próximas semanas de abril y mayo, las autoridades estatales creen que tendrán suficientes vacunas para las personas que lo deseen.

«Y es por eso que estamos tratando de conseguir un proceso organizado», dijo Hogan. «No queremos bajar la velocidad. Queremos seguir aumentando».

Los residentes de Maryland pueden preinscribir para una cita en un sitio de vacunación masiva en línea en covidvax.maryland.gov. También pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación COVID-19 de Maryland al 1-855-634-6829. Los defensores están disponibles los siete días de la semana de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Maryland tiene 12 sitios de vacunación masiva en todo el estado disponibles para preinscripción, y siete más están abriendo este mes.

Esta semana, tres sitios más están abriendo en la estación de metro Greenbelt, el campus del Montgomery College en Germantown y el recinto ferial estatal de Maryland en Timonium.

La próxima semana se abrirán otros dos sitios de vacunación masiva, incluyendo el Frederick Community College, y el Navy-Marine Corps Memorial Stadium en Annapolis.

Un sitio de vacunación masiva está programado para abrir en el Estadio Ripken en Aberdeen en la semana del 19 de abril, y el estado está trabajando para abrir otro sitio en el sitio de The Mall en Columbia esa semana también.

Hogan también anunció que el estado está ampliando las líneas de no nombramiento. El viernes, el estado abrió su primera línea sin cita en Salisbury. El martes, una línea de paseo se abrirá en el sitio hagerstown Premium Outlets. La próxima semana se abrirá una línea sin cita previa en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

«Además, agregaremos las líneas necesarias para no citar en cada uno de los otros nuevos sitios masivos (de vacunación) que estamos abriendo», dijo Hogan. «Queremos enfatizar que la mejor manera de garantizar una vacuna y pasar por los sitios más rápido es todavía preinscribir y asegurar una cita».

También hay cerca de 500 farmacias que ofrecen vacunas en todo el estado.

Por separado, Hogan defendió la compra por parte de la administración de 500.000 pruebas covid-19 el año pasado de una empresa surcoreana cuando los estados estaban luchando para adquirir pruebas. Una auditoría estatal publicada la semana pasada dijo que la administración no siguió las regulaciones estatales de contratación pública.

La auditoría de la Oficina de Auditorías Legislativas de los legisladores dijo que la falta de un contrato integral por escrito impedía un monitoreo efectivo, y los legisladores han criticado la falta de transparencia en la contratación.

Preguntado sobre la auditoría en la conferencia de prensa, Hogan la describió como un «completo sinsentido», y describió la compra de las pruebas como «probablemente uno de los mayores logros a lo largo de esta pandemia».

Los legisladores han criticado a la administración por tener que pagar $2.5 millones adicionales por un segundo lote de pruebas para reemplazar el primer lote inicial de 500,000 pruebas, que costó alrededor de $9 millones y no había sido autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dijo la auditoría.

Hogan dijo que el estado terminó usando las 500,000 pruebas que adquirió.

«No tengo mucho que decir sobre el informe, y no cambiaría ni una sola cosa», dijo Hogan. «Realmente no me importa lo que esos legisladores tengan que decir.»