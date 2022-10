Maryland, hombre creó bomba para matar a su rival romántico,

Clayton Alexander McCoy, de 32 años, de Ohio, se declaró culpable de transportar explosivos con la intención de herir a un residente de la casa era el novio de una mujer en quien McCoy tenía un interés romántico.

La declaración de culpabilidad fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron; el agente especial a cargo Toni M. Crosby de la División de Campo de Baltimore de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Jefe de Bomberos del Estado de Maryland, Brian S. Geraci; el alguacil del condado de Carroll, James T. DeWees; y el fiscal estatal del condado de Carroll, Allan Culver.

Según su declaración de culpabilidad, McCoy construyó una bomba explosiva en su casa en Ohio y luego condujo la bomba a la casa de la Víctima 1 en el condado de Carroll, Maryland, con la intención de matar a la víctima. McCoy conoció a la víctima y a una mujer, que era la novia de la Víctima 1, durante varios años a través de un juego de rol de acción en vivo/club social. En octubre de 2020, McCoy expresó sentimientos románticos por la mujer, quien le informó a McCoy que estaba en una relación con la Víctima 1 y que no compartía los sentimientos románticos de McCoy.

Tras el rechazo de la novia de la Víctima 1, McCoy ideó un plan para construir y colocar una bomba en la casa de la Víctima 1 con la intención de matar a la Víctima 1 para eliminarlo como rival romántico. McCoy investigó los materiales y los planes para fabricar la bomba casera operada por la víctima. McCoy viajó a varias tiendas y compró una variedad de sustancias para hacer polvo explosivo, así como otros componentes para fabricar la bomba. Para evitar ser detectado por la policía, McCoy compró artículos individuales en varias tiendas y pagó los materiales en efectivo. Además, McCoy colocó la caja de regalo que contenía la bomba en una caja de cartón más grande con una etiqueta de envío que no tenía dirección de devolución. Antes de entregar la bomba, McCoy fabricó un prototipo y probó la bomba en su patio para asegurarse de que detonaría.

El 30 de octubre de 2020, McCoy colocó la bomba casera en la parte trasera de una camioneta y condujo aproximadamente siete horas desde Ohio hasta la residencia de la Víctima 1. McCoy colocó la bomba en el porche delantero de la Víctima 1 justo antes de las 8:30 a. m., donde el abuelo de la Víctima 1 vio el paquete y lo llevó dentro de la casa. El abuelo de la Víctima 1 puso el paquete en el mostrador de la cocina, donde permaneció hasta el regreso de la Víctima 1. Aproximadamente a las 5:30 p. m., la Víctima 1 regresó a su casa y vio la caja de cartón que estaba dirigida a él. Abrió la caja de cartón y observó una caja blanca más pequeña con un lazo rojo adentro. La víctima le envió un mensaje de texto a su novia para preguntarle si le había enviado un regalo, luego llevó ambas cajas a su habitación para abrir su “regalo” en privado. Cuando la víctima abrió la caja de regalo, la bomba detonó. La víctima 1 escuchó un silbido o silbido seguido de una explosión. La víctima fue golpeada en la parte delantera de su cuerpo por la metralla y sufrió lesiones en el pecho, las piernas y la parte delantera del cuerpo. Fue trasladado al hospital donde fue atendido por las heridas causadas por la metralla y la explosión.

La casa estuvo inhabitable hasta marzo de 2021 y la Víctima 1 y sus abuelos se vieron obligados a mudarse de su casa y vivir en otro lugar mientras la casa estaba en reparación.

El 10 de marzo de 2021, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de McCoy en Chesterland, Ohio, y confiscaron los elementos que McCoy usó para crear la bomba, incluido el polvo explosivo. McCoy inicialmente admitió conocer a la Víctima 1, pero negó saber dónde residía la Víctima 1 en octubre de 2020. McCoy afirmó haber escuchado sobre el atentado con bomba contra la Víctima 1 a través de amigos en común, pero negó haber tenido ningún papel en el atentado. Durante la entrevista, McCoy nombró a otra persona del grupo de juego de roles que, según McCoy, no le gustaba la Víctima 1. Después de que la policía le mostró a McCoy mapas de sus movimientos el día del atentado que documentaba el viaje de McCoy desde Ohio hasta la residencia de la Víctima 1 y luego De regreso a Ohio, McCoy admitió que fabricó y entregó la bomba.

McCoy enfrenta una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal por transportar explosivos con la intención de herir y un máximo de 10 años en prisión por posesión de un arma de fuego/dispositivo explosivo no registrado. La jueza federal de distrito Catherine C. Blake aún no ha programado la sentencia.

