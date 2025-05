Maestros piden salarios más altos y clases más pequeñas antes de la reunión de la junta escolar

Cantando y sosteniendo carteles, una multitud de maestros se reunió el jueves por la noche antes de la reunión de la junta escolar del condado de Prince George para pedir mejores salarios y clases más pequeñas.

El evento, organizado por la Asociación de Educación del Condado de Prince George, contó con la participación de legisladores y educadores locales que dijeron estar hartos de las condiciones actuales.

Kim Williams, consejera escolar del segundo distrito más grande de Maryland, dijo que si el status quo continúa, habrá aulas superpobladas y niños con discapacidades cuyas necesidades no serán satisfechas.

“Va a ser un edificio vacío”, dijo Williams. “Va a estar vacío. Nadie querrá venir al condado si no recibe un salario justo para vivir y cuidar a sus bebés”.

La manifestación del jueves se produce después de que el sindicato y la división escolar trabajaran durante meses en un nuevo contrato. En un comunicado, el superintendente Millard House II indicó que ambas partes han estado negociando desde marzo, considerando casi 40 propuestas, «mientras equilibran el inminente impacto presupuestario, las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad en general».

Ambas partes han llegado a algunos acuerdos tentativos, dijo House, pero «seguimos muy distanciados en muchos temas, lo cual es normal en el proceso de negociación en curso». Añadió que los miembros de la comunidad pueden seguir virtualmente las sesiones de negociación abiertas.

Justin Robinson, quien ha sido profesor durante 14 años, dijo que la carga de trabajo está aumentando y el salario no es competitivo con las áreas circundantes, incluidos DC y el condado de Montgomery.

Dijo que el sistema escolar del condado de Prince George tiene “la mayor cantidad de vacantes en la historia, y eso se debe a que no competimos en términos de salarios iniciales”.

Como resultado, Robinson dijo que los docentes asumen funciones adicionales, como cubrir otras clases vacantes durante los períodos de planificación. También es instructor docente, y hay «cada vez más docentes nuevos a los que tenemos que apoyar debido a la alta rotación de personal y a la falta de personal que se quede a largo plazo».

A veces, dijo, los estudiantes pueden tener profesores sustitutos para diferentes materias debido a las vacantes de trabajo, «y eso no es justo para ellos, para que se desarrollen como estudiantes integrales y ciudadanos globales».

Mientras tanto, Darlene Burks ha trabajado con el condado desde 1999 y dijo que el salario de los docentes y la infraestructura de las aulas necesitan mejorar.

Debido a las dificultades de personal, dijo, a los profesores se les pide que cubran otras clases, y «uno se siente un poco presionado. Si no lo hago, ¿me mirarán raro o habrá consecuencias negativas?».

A ella le preocupa que los salarios iniciales desanimen a los educadores jóvenes (que quieren pagar una boda, una casa u obtener otro título) de convertirse en profesores en el condado.

Williams pide a la división escolar que “nos paguen lo que valemos”.

“Gasto dinero todos los días para asegurarme de que mis bebés tengan lo que necesitan”, dijo Williams. “Necesitan una sudadera, yo se la consigo. Veo que necesitan zapatos, sus padres no pueden permitírselos, nosotros se los conseguimos. Necesitan comida, yo les llevo algo a domicilio”.

Lo que pedimos es un salario justo. No pedimos ser ricos aquí, porque no lo somos. Lo que pedimos son salarios justos para ser competitivos. … ¿Cómo es que nos pagan $10,000 menos que en Washington D. C.? —preguntó Williams.