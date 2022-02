Lujosos hoteles de DC en lista de los mejores

Si está planeando un viaje de placer o de negocios, y si tiene los recursos necesarios, puede hacerlo realidad como una aventura posterior a la pandemia. Pero, ¿adónde ir? La ayuda llegó el martes en forma de clasificaciones de los mejores hoteles de US News & World Report que se difunde anualmente.

“La industria de viajes se ha enfrentado a muchas interrupciones en los últimos dos años, lo que destaca la necesidad de apoyar y reconocer a los hoteles que continúan manteniendo excelentes estándares”, dijo Zach Watson, editor sénior de viajes de US News.

“Las clasificaciones de los mejores hoteles de 2022 ofrecen una guía confiable para que los viajeros la utilicen cuando organicen su próximo viaje, ya sea en unas pocas semanas o más adelante en el año”, añadió.

US News evaluó 35 mil hoteles y resorts en los EEUU, Europa, Canadá, México, las Bermudas y el Caribe para su clasificación anual.

Si lo que busca es un alojamiento de primera clase, eche un vistazo a la segunda ciudad: The Peninsula Chicago fue la número 1 en general en los Estados Unidos de todo el paquete.

Por supuesto, a algunos hoteles de DC les fue bien en la lista: The Jefferson Hotel ocupó el puesto 32 en general, pero fue el número 1 en la «clasificación de destino» para DC y el área.

Completando los cinco primeros lugares, tanto en la región como en DC, figuran el Four Seasons (No. 44 en general, No. 2 a nivel local), el Hay-Adams (No. 50 en general, No. 3 a nivel local), el Trump International Hotel (No. 84 en general, No. 4 a nivel local) y el Ritz-Carlton Georgetown (No. 104 en general, No. 5 a nivel local), todos muy conocidos en el ambiente de turismo y negocios.

El resto de los mejores incluyen el Montage Kapalua Bay, en Maui, Hawaii (No. 2); el Acqualina Resort & Residences on the Beach, en Miami Beach (No. 3); el Rancho Valencia Resort and Spa, en Rancho Santa Fe, California (N° 4) y el Hotel Bel-Air, en Los Ángeles (N° 5).

Los otros hoteles No. 1 en sus respectivas categorías incluyen:

Canadá: Rosewood Hotel Georgia, en Vancouver.

Rosewood Hotel Georgia, en Vancouver. México: Montaje Los Cabos, en Cabo San Lucas.

Montaje Los Cabos, en Cabo San Lucas. El Caribe: Eden Rock St. Barths, en San Bartolomé.

Eden Rock St. Barths, en San Bartolomé. Bermudas: Rosewood Bermuda, en la parroquia de Hamilton.

Rosewood Bermuda, en la parroquia de Hamilton. Europa: Le Bristol, en París.

US News también clasificó los mejores resorts con todo incluido en los EEUU y más allá. El mejor resort en general en el país fue Montage Kapalua Bay. Más cerca de casa, los destacados locales fueron MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland (Nº 406 en general) y el Gaylord National Resort & Convention Center (Nº 501 en general).

Otros resorts que encabezaron sus respectivas categorías fueron Eden Rock St. Barths (en el Caribe); Montage Los Cabos (México) y Fogo Island Inn (Canadá).

US News basó su clasificación en un análisis de opiniones de expertos y consumidores.

“Aunque nuestras clasificaciones de hoteles, vacaciones y cosas para hacer se basan en una amplia colección de opiniones independientes, es posible que las mejores opciones para usted no sean las clasificadas en el puesto número 1 o número 2”, dijo US News en un comunicado. “Las experiencias de viaje son personales, sin duda”.