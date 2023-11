Los inmigrantes de EE.UU. pueden necesitar atención médica.

Todas las sillas de la sala de espera estaban ocupadas por decenas de inmigrantes recién llegados que esperaban ser atendidos por un trabajador sanitario del condado de Cook en una clínica de Chicago. Julio Figuera, de 43 años, estaba entre ellos.

No quiso hablar mucho sobre viajar a Chicago desde Venezuela, donde una crisis social, política y económica ha empujado a millones a la pobreza y ha llevado a 7 millones a huir , incluidos Figuera y tres de sus hijos.

Pero en algún momento del camino había contraído neumonía.

Figuera, que vivía con cientos de otros solicitantes de asilo en el Aeropuerto Internacional O’Hare mientras esperaba un refugio más permanente, regresó para recibir atención de seguimiento en la clínica del condado. La tos persistente volvió y él también. El personal revisó sus signos vitales, escuchó su pecho y le administró la vacuna contra la hepatitis.

«Rara vez me enfermo», dijo. “Fue el viaje lo que me enfermó”.

Decenas de miles de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos están navegando por un sistema mosaico para encontrar tratamiento para problemas de salud nuevos o crónicos.

Los médicos de todo el país dicen que es raro que los migrantes reciban exámenes médicos o algo más que atención para emergencias médicas cuando llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, y tampoco existe un sistema nacional general para rastrear la atención. Las opciones de los migrantes disminuyen o se amplían después de eso, dependiendo de dónde terminen, y algunas ciudades guían a los recién llegados hacia sistemas de salud pública sólidos y otras dependen de departamentos de emergencia o médicos voluntarios para tratar problemas de salud que de otro modo podrían prevenirse.

“Tienes estas pequeñas islas de atención. Tienes estas pequeñas islas de refugio”, dijo Deliana García, de la organización sin fines de lucro Migrant Clinicians Network, que apoyó a más de 1.000 migrantes que necesitaban atención médica en los primeros 10 meses de este año. “¿Pero cómo puede alguien saber lo que está pasando de este a oeste o de norte a sur?”

Más de 2 millones de personas cruzaron la frontera ilegalmente entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, según datos de la Patrulla Fronteriza. En su mayor parte, dijeron los médicos a The Associated Press, los inmigrantes están sanos; tienen que serlo para hacer el arduo viaje. Son los viajes los que pueden convertir problemas de salud manejables en emergencias.

Por eso, los líderes de salud pública de todo el país (desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Boston hasta Denver) dicen que hay una gran demanda de atención. Y brindarlo es fundamental para las misiones de sus organizaciones.

«Es tan fundamental para lo que hacemos que no siento que nadie haya dudado realmente en que esto es lo correcto que debe hacer la organización», dijo Craig Williams, director administrativo del sistema de salud del condado de Cook. «No siento que durante el último año hayamos retrocedido en nada más debido a esta iniciativa».

El costo de la atención.

El trabajo tiene un precio: aproximadamente 14.500 inmigrantes han visitado la clínica del condado de Cook este año, y hasta 100 son recogidos en furgonetas de los refugios cada día para recibir atención inmediata, vacunas y un punto de apoyo en el sistema de atención de salud pública. El condado gasta alrededor de $2.2 millones al mes, o casi $30 millones desde que abrió la clínica hace aproximadamente un año.

Los hospitales y centros de salud de la ciudad de Nueva York registraron 29.000 visitas de pacientes inmigrantes en el último año fiscal, que finalizó a mediados de junio. Allí, los trabajadores de la salud han administrado más de 40.000 vacunas y realizan exámenes médicos a todos los recién llegados.

Otras ciudades están tratando de gestionarlo lo mejor que pueden, como Denver, adonde llegaron casi 26.000 inmigrantes en el último año. El Dr. Steve Federico, director de Denver Health, dijo que el proceso de la ciudad es inadecuado.

El personal del refugio pregunta a los inmigrantes si necesitan atención médica inmediata. Si dicen que sí, los envían a una sala de emergencias o los conectan por teléfono con una enfermera a través de Denver Health, un hospital público y una organización de salud.

No existen exámenes de salud básicos, dijo Federico, lo que puede aumentar el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas entre quienes viven en refugios. En Chicago, un refugio vio un pequeño brote de varicela.

Sin detectar ni tratar las enfermedades a tiempo, dijo Federico, “ahora todo el mundo la tiene. Y luego, si alguien corre un mayor riesgo, se enfermará más”.

Federico y el portavoz de la ciudad, Jon Ewing, dijeron que Denver ya tiene escasez de recursos, dada la necesidad de albergar y alimentar a los inmigrantes. Ewing dijo que Denver está buscando mejorar su proceso de evaluación médica, pero agregó que no está claro cuánto costará o si hay suficientes recursos para lograrlo.

Los desafíos del cuidado.

Los inmigrantes enfrentan una falta de acceso a atención médica estable en Estados Unidos, así como a alimentos saludables y viviendas estables. Puede significar que alguien con una condición médica crónica, como diabetes o hipertensión, puede terminar en el hospital simplemente porque perdió o se le acabaron sus medicamentos, o porque se los confiscaron durante sus viajes. Los médicos dijeron que también han visto a niños inmigrantes con asma que necesitan nuevos inhaladores.

“Hay personas esencialmente sanas puestas en circunstancias realmente notables, donde no pueden sobrevivir completamente y luego cruzan (la frontera) en un estado realmente comprometido”, dijo García, de la Red de Médicos Migrantes.

Algunas mujeres están llegando a un estado avanzado de embarazo y nunca recibieron atención prenatal.

“Hace apenas dos semanas le hicimos la primera visita prenatal a una mujer que estaba embarazada de nueve meses”, dijo el Dr. Ted Long, vicepresidente senior de Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva York, donde han nacido más de 300 bebés sanos de madres inmigrantes. .

Incluso cuando hay atención disponible, los migrantes pueden tener dificultades para conseguirla. Algunos evitan pedir ayuda por miedo a una factura elevada o a una desconfianza prolongada en el sistema médico.

La Dra. Stephanie Lee es la directora médica de reasentamiento de refugiados y coordinadora del programa para jóvenes no acompañados en la Clínica de Pediatría de Medicina Familiar de Penn State Health. Dijo que ve a muchos pacientes que no tienen seguro médico o no saben cómo conseguirlo.

Una madre que había estado esperando una solicitud de asilo durante más de un año le dijo a Lee que estaba pagando de su bolsillo porque su familia no tenía seguro.

«El proceso está tan roto que ni siquiera se puede hacer nada», dijo Lee. “Vinieron a verme pagando de mi bolsillo porque el niño necesitaba un examen físico y un chequeo antes de ir a la escuela”.

La Red de Médicos Migrantes, que ha estado conectando pacientes con proveedores de salud durante 30 años, acaba de recibir una subvención de $5 millones de los Institutos Nacionales de Salud. Sus asistentes sociales se mantienen en contacto con los inmigrantes, haciendo cosas como concertar citas médicas, ayudar a completar solicitudes de servicios sociales, llevar a las personas a las citas y determinar las opciones de pago.

Incluso se mantienen en contacto con un familiar de confianza en el país de origen del migrante, en caso de que queden fuera del radar.

«Tenemos muchos bebés que llevan el nombre de las personas que trabajan en nuestro equipo», dijo García, quien supervisa el programa.

Pero ese es el mejor de los casos.

El sistema de refugios en Massachusetts está tan lleno que el gobernador trajo a la Guardia Nacional en agosto para ayudar. La Dra. Fiona Danaher y sus colegas a menudo no pueden encontrar migrantes cuando necesita hacer un seguimiento porque no tienen un número de teléfono en Estados Unidos.

«Vemos situaciones incluso en migrantes que simplemente se mueven entre los refugios en el área metropolitana de Boston donde se pierden por completo en el seguimiento», dijo Danaher, pediatra de atención primaria en el sistema de salud Mass General Brigham. «Y luego se reinventa la rueda y se realizan las mismas pruebas».

Ella anima a sus colegas a darles a los pacientes una copia física de todo lo que se hizo en su visita: vacunas administradas, medicamentos recetados, programas de beneficios solicitados. De esa manera, pueden entregárselo fácilmente a quien los vea a continuación, como si se tratara de un importante juego de teléfono.

Hay “muchos frutos maduros” cuando se trata de atender a pacientes inmigrantes, dijo, y un “nivel muy antiguo de pasar notas” es “una inversión importante que hacer”.