Los eventos del Kennedy Center programados para la celebración del orgullo LGBTQ+ fueron cancelados

Los organizadores y el Kennedy Center cancelaron una semana de eventos que celebraban los derechos LGBTQ+ para el festival World Pride de este verano en Washington, DC, en medio de un cambio de prioridades y la destitución del liderazgo en una de las principales instituciones culturales del país.

Varios artistas y productores que participaron en la programación del Tapestry of Pride del centro, prevista del 5 al 8 de junio, informaron a The Associated Press que sus eventos se habían cancelado discretamente o se habían trasladado a otras sedes. Tras las cancelaciones, la Capital Pride Alliance de Washington se ha desvinculado del Kennedy Center.

“Somos una comunidad resiliente y hemos encontrado otras maneras de celebrar”, dijo June Crenshaw, subdirectora de la alianza. “Estamos encontrando otra forma de celebrar… pero el hecho de que tengamos que actuar de esta manera es decepcionante”.

El sitio web del Centro Kennedy aún incluye el Tapestry of Pride, con una descripción general y un enlace al sitio web del Orgullo Mundial. No hay más detalles.

El Centro Kennedy no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

Esta medida se produce tras cambios radicales en el Kennedy Center, tras el despido del presidente Donald Trump tanto del presidente como del director a principios de febrero. Trump reemplazó a la mayor parte de la junta directiva con miembros leales, quienes posteriormente lo eligieron como nuevo presidente del Kennedy Center.

El evento del Orgullo Mundial, que se celebra cada dos años, comienza en poco menos de un mes, del 17 de mayo al 8 de junio, con presentaciones y celebraciones planeadas por toda la capital. Sin embargo, las políticas de la administración Trump sobre los derechos de las personas transgénero y los comentarios sobre las presentaciones drag en el Centro Kennedy han generado preocupación sobre el tipo de recepción que recibirán los asistentes.

«Sé que DC como comunidad estará muy emocionada de ser sede del Orgullo Mundial, pero sé que la comunidad es un poco diferente al gobierno», dijo Michael Roest, fundador y director de la Orquesta Internacional del Orgullo, cuya actuación del 5 de junio en el Kennedy Center fue cancelada abruptamente a los pocos días de la toma de posesión de Trump .

Roest declaró a la AP que estaba en las últimas etapas de la planificación de la actuación en el Kennedy Center tras meses de correos electrónicos y llamadas por Zoom. Estaba a la espera de un contrato definitivo cuando Trump publicó en redes sociales el 7 de febrero sobre los cambios de liderazgo y su intención de transformar la programación del Kennedy Center.

Inmediatamente, el Centro Kennedy dejó de responder, dijo Roest. El 12 de febrero, dijo, recibió un correo electrónico de una sola frase de un empleado del Centro Kennedy que decía: «Ya no podemos avanzar con su contrato en este momento».

“Pasaron de estar muy ansiosos por recibir a nada”, dijo. “Desde entonces no hemos tenido noticias de nadie del Centro Kennedy, pero eso no nos detendrá”.

Tras la cancelación, Roest dijo que logró trasladar la actuación de la Orquesta Internacional del Orgullo al teatro Strathmore en la cercana Bethesda, Maryland.

Crenshaw dijo que algunos otros eventos, incluyendo una hora de cuentos drag y una exhibición de partes de la colcha conmemorativa del SIDA, se trasladarían al centro de bienvenida del Orgullo Mundial en Chinatown.

Monica Alford, una veterana periodista de arte y cultura y organizadora de eventos, tenía previsto organizar un evento el 8 de junio como parte de Tapestry of Pride, pero dijo que también vio cómo la comunicación terminaba abruptamente a los pocos días de que Trump asumiera el poder.

Alford tiene una larga historia con el Kennedy Center y organizó el primer brunch drag en la azotea del Kennedy Center en 2024, y dijo que consideraba la institución, y su reciente expansión conocida como The Reach, como «mi base de operaciones» y «un espacio seguro para la comunidad queer».

Dijo que todavía estaba ultimando los detalles de su evento, que describió como “pensado para ser familiar, al igual que el brunch drag queen era familiar y elegante y sofisticado”.

Dijo que lamenta la pérdida de la asociación que mantuvo con el Centro Kennedy.

“Le estamos haciendo un flaco favor a nuestra comunidad, no solo a la comunidad queer, sino a toda la comunidad”, dijo.

Roest afirmó que nunca recibió una explicación de por qué se canceló la actuación tan tarde en la planificación. Añadió que su orquesta ya no consideraría actuar en el Centro Kennedy y cree que la mayoría de los artistas queer tomarían la misma decisión.

“Tendría que haber una declaración pública de inclusión por parte de la administración, de esa junta, para que lo consideráramos”, dijo. “De lo contrario, es un espacio de actuación hostil”.