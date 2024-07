Los autobuses escolares eléctricos provocaron millones de dólares en gastos innecesarios

Se suponía que los autobuses eléctricos ahorrarían dinero al distrito escolar más grande de Maryland, pero un nuevo informe del inspector general del condado de Montgomery concluyó que “generaron millones de dólares en gastos innecesarios”.

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery proyectaron que ahorrarían 6,500 galones de combustible por día y reducirían los costos en un 50% en una ceremonia de inauguración de los 326 autobuses eléctricos en octubre de 2022.

Desde que MCPS firmó el contrato de más de $168 millones para los autobuses eléctricos en 2021 , los autobuses se entregaron constantemente con retraso al sistema.

La Oficina del Inspector General del condado descubrió que, en lugar de que se entregara la cantidad de autobuses eléctricos prometidos para el año fiscal 2022 antes del final del primer trimestre del año escolar, como se había contratado, MCPS no recibió docenas hasta después de Navidad.

En el año fiscal 2024 se presentó una situación similar, ya que se programó la entrega de 120 autobuses eléctricos. Algunos (37) llegaron a fines de septiembre, pero la mayoría (69) se recibieron en algún momento entre octubre y fines de diciembre. Catorce más llegaron entre el 1 de enero y el 1 de abril.

La OIG dijo que también encontró “fallas mecánicas en muchos autobuses eléctricos que los dejaron inoperativos durante períodos prolongados”.

Estos problemas mecánicos y de carga provocaron que los autobuses no pudieran completar sus rutas 280 veces desde el 10 de febrero de 2022 hasta fines de marzo de 2024. En más de la mitad de esos casos, las reparaciones no se completaron en cinco días hábiles. El tiempo promedio que tomó reparar un autobús eléctrico fue de 13 días.

Como resultado, en octubre de 2023, la junta escolar aprobó la solicitud del sistema escolar de comprar “90 autobuses escolares diésel a un costo de $14,749,919… en vista del déficit de autobuses eléctricos”, según el informe de la OIG.

La entrega tardía de los vehículos y los problemas de reparación dieron derecho a MCPS a imponer sanciones en virtud del contrato y recuperar los costos, pero no se ejercieron medidas. La investigación del Inspector General no encontró a nadie en la alta dirección de MCPS que pudiera explicar por qué no se cobraron esos honorarios, que se estimaban en más de 372.000 dólares.

En una declaración, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery dijeron que consideran a la OIG “un socio importante” y “tomarán las medidas necesarias” para abordar los problemas identificados en el informe.

“Esto incluye la implementación de sistemas de seguimiento de datos, la mejora de las prácticas de gestión y la mejora de las comunicaciones y los contratos con los proveedores”, se lee en el comunicado. “Seguiremos colaborando estrechamente con la OIG a lo largo de este proceso”.