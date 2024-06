Lo que la candidata a la alcaldía de Alexandria dice que es su máxima prioridad

Los votos para la nominación demócrata a la alcaldía de la ciudad de Alexandria todavía se están contando, pero Alyia Gaskins, que lidera a sus rivales demócratas con casi el 60% de los votos, ha declarado la victoria.

A punto de convertirse en la primera mujer negra en ser alcaldesa de la ciudad, Gaskins dijo a WTOP en una entrevista el miércoles que se sentía profundamente honrada, llena de gratitud y “emocionada por el futuro de nuestra ciudad”.

Al reflexionar sobre su victoria la noche anterior al 16 de junio, dijo que estaba pensando en su hija y en lo importante que es la representación.

“Podrá ver a su madre y a una mujer que se parece a ella liderando y alzando su voz para mejorar las cosas para los demás”, dijo Gaskins.

Gaskins, miembro del concejo municipal, tiene el 59,4% de los votos, por delante del 29,9% de la vicealcaldesa Amy Jackson y del 10,7% del promotor inmobiliario retirado Steven Peterson, hasta el miércoles por la tarde.

Más de 18.500 personas votaron en las elecciones entre los 115.628 votantes registrados en la ciudad azul profunda, y el ganador de las primarias suele ser un indicador de los resultados de las elecciones generales. Además, Gaskins se postularía sin oposición.

El candidato demócrata reemplazará al alcalde saliente Justin Wilson, quien dijo en diciembre que no buscará la reelección .

El acuerdo fallido sobre vivienda y arena está fresco en la mente de los votantes de Alejandría

En lo más alto de la lista de tareas pendientes de Gaskins está la diversificación de la base impositiva de la ciudad.

«La realidad es que tenemos muchos desafíos y necesidades, ya sea vivienda, seguridad pública o infraestructura para abordar el cambio climático, pero tenemos que encontrar nuevas formas de pagarlo», dijo Gaskins.

Después de que Monumental Sports & Entertainment, propietario de los Washington Capitals y los Washington Wizards, llegara a un acuerdo para permanecer en DC y descartara los planes de mudarse al vecindario Potomac Yard de Alexandria, una propuesta firmemente respaldada por el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, dijo el actual alcalde Wilson. la ciudad perdió el potencial de “remodelar drásticamente su economía”.

Los críticos del acuerdo de la arena dijeron que traer los equipos a Virginia traería un aumento del tráfico en la ya congestionada Ruta 1, impuestos más altos y la posibilidad de un aumento de la delincuencia, entre otras cosas.

Gaskins dijo que la ciudad necesita encontrar nuevas fuentes de ingresos. Dijo que durante los últimos meses los miembros de la comunidad han expresado su opinión sobre decirles a los líderes lo que quieren ver en Potomac Yard.

«Una y otra vez, sigo escuchando que es entretenimiento, es espacio verde, es vivienda, es comercio minorista y restaurantes», dijo Gaskins. “El trabajo que tenemos por delante es realmente descubrir cómo hacer realidad esa visión. Si no es una arena, entonces ¿cuál es el catalizador adecuado que ayudará a convertir esa visión en realidad?

¿Puede ocurrir un gran replanteamiento del área de Potomac Yard durante su mandato?

«Espero que esto suceda como parte de mi liderazgo; sé que no sucederá de la noche a la mañana», dijo Gaskins. “No somos dueños del sitio, pero creo que el historial que he tenido de resultados, pero también el historial que he tenido de creación de asociaciones, tanto en nuestra ciudad como en toda nuestra región, nos ayudará a avanzar. «

Gaskins también formó parte del concejo municipal de seis miembros que votó unánimemente para poner fin a la zonificación unifamiliar únicamente en noviembre pasado . Anteriormente, el código de vivienda restringía que alrededor del 30% del terreno de la ciudad fuera exclusivamente para viviendas unifamiliares. YIMBYS del norte de Virginia, un grupo que dice abogar por viviendas asequibles a través del desarrollo y viviendas más densas, respaldó a Gaskins, informó The Washington Post .