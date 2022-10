LLeve los medicamentos que no utilice o vencidos a los Centros indicados, éste 29 de octubre

El sábado 29 de octubre de 2022 – de 10 a 14 h. – El Departamento de Policía del Condado de Prince William, el Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas y el Departamento de Policía de la Ciudad de Haymarket se unirán a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. y grupos comunitarios para brindarle una forma segura y legal de deshacerse de los medicamentos recetados no utilizados o vencidos. . Simplemente llévelos a los sitios de recolección en el Centro Médico Prince William del Sistema de Salud UVA, el Centro Médico Haymarket del Sistema de Salud UVA o el Centro Médico Sentara Healthcare Lake Ridge.

¿Lo sabía? (Fuente: DEA)

Los medicamentos recetados no utilizados o vencidos son un problema de seguridad pública, lo que lleva a envenenamiento accidental, sobredosis y abuso.

Las drogas farmacéuticas son tan peligrosas como las drogas callejeras cuando se toman sin receta o sin la supervisión de un médico.

Los medicamentos recetados no utilizados que se tiran a la basura se pueden recuperar y abusar o vender ilegalmente. También pueden contaminar las aguas subterráneas o el suelo. Los medicamentos no utilizados que se desechan pueden contaminar el suministro de agua. La eliminación adecuada de los medicamentos no utilizados salva vidas y protege el medio ambiente.

Los programas de devolución son la mejor manera de deshacerse de los medicamentos viejos. Pero si no hay un programa disponible, saque los medicamentos de sus botellas, mézclelos con algo desagradable como arena para gatos usada o posos de café y séllelos en una bolsa o recipiente desechable y tírelos.

Durante esta iniciativa, se aceptarán medicamentos de dosificación sólida (es decir, tabletas y cápsulas) recetados y de venta libre. También se aceptarán bolígrafos Vape y cigarrillos electrónicos DESPUÉS de que se hayan quitado las baterías. No se aceptarán soluciones intravenosas, inyectables, agujas, peróxido de hidrógeno, cilindros comprimidos (inhaladores para el asma, por ejemplo), medicamentos que contengan yodo y termómetros. Las sustancias ilícitas como la marihuana o la metanfetamina tampoco se aceptarán durante el Día Nacional de Retiro. Para proteger su privacidad, puede usar un marcador permanente para borrar su información personal en las etiquetas, si no puede despegarlas, antes de devolverlas.

Para obtener más información, llame a la Unidad de Prevención del Delito al (703) 792-7270.