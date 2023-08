Ley federal que proteje derechos de empleadas del hogar

Mujeres que lideran organizaciones que agrupan a las trabajadoras del hogar respaldaron la declaración de derechos que las protege y que está vigente en Virginia y DC, pero al mismo tiempo pidieron que esa legislación se extienda a todo el país.

El planteamiento lo hicieron durante una reunión de mesa redonda con el senador Tim Kaine, la tarde del martes 1 en Richmond, la capital de Virginia.

“Somos parte esencial de la columna vertebral que se encarga de cuidar a nuestros adultos mayores y a los niños de millones de familias”, dijo Yanet Limon-Amado,directora estatal para Virginia de Cuidadoras en Acción (Care in Action).

El senador demócrata Tim Kaine, quien representa a Virginia, les dio a conocer que es el patrocinador de una iniciativa que presentó en el Senado, la cual precisamente apoya a la fuerza laboral de cuidado directo y a los cuidadores familiares.

Al final de la mesa redonda, Kaine se comprometió a analizar con su equipo de trabajo la posibilidad de presentar una Declaración Nacional de Derechos de las Trabajadoras del Hogar, antes de tomar una decisión, para lo cual seguirá dialogando con las organizaciones en las que forman parte.

Las lideres presentes expusieron acerca de los desafíos que enfrentan en el lugar de trabajo, “debido a las décadas de exclusión de las protecciones laborales básicas”.

Amalia Salvador, cuidadora y limpiadora de casas, dijo que a lo largo de los últimos años ha conocido “a muchas personas maravillosas y he formado parte de familias que me han acogido con generosidad”, aunque también señaló que ha enfrentado dificultades y desafíos en el camino. “Trabajamos largas horas, dedicando tiempo y esfuerzo para asegurarnos de que los hogares sean acogedores, pero la remuneración y las condiciones laborales no siempre reflejan el valor de nuestro trabajo, a pesar de que lo hagamos con amor y cariño”, dijo.

Estuvieron presentes dirigentes de Cuidadoras en Acción (Care in Action), de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (National Domestic Workers Alliance), de Hand in Hand y de las Madres Soñadoras en Acción (Dreamers’ Mothers in Action)

En 2021, Virginia fue el primer estado del sur del país en aprobar una Declaración de derechos de las trabajadoras del hogar. A fines de 2022, Washington, DC hizo lo mismo.

Gracias a la iniciativa, como se resaltó en la reunión con Tim Kaine, las empleadas del hogar gozan de vacaciones pagadas y de licencia por enfermedad.