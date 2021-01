Legisladores de Virginia votan para remover estatua de segregacionista

AP

Washington Hispanic:

Un panel de legisladores de Virginia avanzó un proyecto de ley el viernes para retirar una estatua de Harry F. Byrd Sr., un acérrico segregacionista, de los terrenos del Capitolio del estado.

La decisión se produjo en medio de un esfuerzo de años en Virginia, rica en historia, para repensar quién es honrado en los espacios públicos del estado. Byrd, un demócrata, sirvió como gobernador y senador de los Estados Unidos. Dirigió la máquina política más poderosa del estado durante décadas hasta su muerte en 1966 y fue considerado el arquitecto de la política racista de «resistencia masiva» del estado a la integración de las escuelas públicas.

«Creo profundamente que los monumentos a la segregación, la resistencia masiva y la subyugación de una raza por debajo de otra, como esta estatua, sólo sirven como un recordatorio del racismo manifiesto e institucional que tiene y sigue plagando a nuestra Commonwealth», dijo el patrocinador del proyecto de ley, Del. Jay Jones, al presentar la medida.

El proyecto de ley salió del comité de la Cámara de Representantes sobre una votación de línea de partido de 13-5, con todos los republicanos votando en contra. Todavía debe despejar ambas cámaras de la Asamblea General, pero con los demócratas controlando la casa del estado y el gobernador demócrata Ralph Northam respaldando la medida, es casi seguro que se aprobará.

Northam destacó el proyecto de ley en un discurso a los legisladores a principios de este mes, diciendo que el estado ya no debería celebrar a un hombre que luchó contra la integración.

Rita Davis, consejera del gobernador, habló en nombre de la administración el viernes.

«Si el Sr. Byrd hubiera tenido su camino, nunca tendría la oportunidad de estar ante ustedes porque soy negro», dijo. «Algunos miembros de la Asamblea General nunca podrían servir porque no son blancos».

Dijo que la pregunta ante el comité era «no si deberíamos retirar la estatua del Sr. Byrd de Capitol Square, sino más bien, ¿por qué la que la mantendríamos en Capitol Square?»

En la década de 1950, la máquina política de Byrd implementó una serie de políticas estatales oficiales que se oponían a la integración de escuelas públicas ordenadas por la corte e incluso cerraron algunas escuelas públicas en lugar de desegregarlas.

«Si podemos organizar los estados del sur para una resistencia masiva a esta orden (corte), creo que con el tiempo el resto del país se dará cuenta de que la integración no va a ser aceptada en el sur», dijo Byrd una vez a sus compañeros demócratas, ha informado previamente The Associated Press.

La estatua más grande que la vida erigida en 1976 y localizó a un tiro de piedra del Capitolio representa a Byrd con una copia del presupuesto federal. Una placa cercana dice que la estatua fue dedicada en agradecimiento a la «devoción de Byrd a lo largo de una larga carrera pública a la restricción gubernamental y programas en el mejor interés de toda la gente de Virginia».

Los intentos del AP de alcanzar a los miembros de la familia Byrd no han tenido éxito. Nadie habló en contra del proyecto de ley el viernes.

Durante varios años, Virginia ha estado en medio de una reevaluación de su paisaje histórico, desde sus cientos de monumentos confederados, hasta edificios y carreteras que llevan el nombre de personas que defendieron las vistas sobre la raza ahora consideradas aborrecibles.

La muerte de George Floyd durante el verano y el movimiento de justicia social que siguió aceleraron las discusiones. Los legisladores desalojaron una estatua confederada y bustos desde el interior del Capitolio en julio, y la ciudad de Richmond retiró algunos de los monumentos confederados más prominentes del estado de sus espacios públicos. Otras localidades de las zonas rurales más conservadoras celebraron referéndums este otoño y votaron a favor de guardar sus estatuas.

En un giro inusual, una medida similar para quitar la estatua de Byrd fue presentada el año pasado por un legislador republicano de primer año.

El republicano Del. Wendell Walker presentó el proyecto de ley, aparentemente con el objetivo de engañar a los demócratas que estaban presionando para la remoción de monumentos confederados, diciendo «lo que es bueno para el ganso es bueno para el gander».

Pero cuando se reunió con un acuerdo de al otro lado del pasillo sobre la eliminación de la estatua, Walker pidió que el proyecto de ley fuera asesinado, y los demócratas aceptaron.

Jones, que es negro, dijo que envió a Walker, que es blanco, una invitación a la cuenta de este año. Walker no había respondido a partir del viernes, Jones dijo.

El proyecto de ley de Jones indica al Departamento de Servicios Generales del estado que retire la estatua de Capitol Square y la almacene hasta que la Asamblea General determine lo que se debe hacer con ella.

El mismo panel del viernes también avanzó una medida que haría oficial una recomendación anterior de que la héroe de los derechos civiles Barbara Johns representa a Virginia en la colección Statuary Hall en el Capitolio de los Estados Unidos en lugar del general confederado Robert E. Lee. Nadie votó en contra de la medida.

Los legisladores comenzaron el proceso el año pasado con una medida que convocó un comité para estudiar si Lee -cuya estatua había estado con la estatua de George Washington desde 1909 como dos representantes de Virginia en el Capitolio- debería ser reemplazado.

Ese comité decidió que Lee debía ir (su estatua fue removida en diciembre y llevada a un museo de historia de Richmond), y votó para reemplazarlo con Johns.

Johns, que murió en 1991, protestó por las condiciones de su escuela secundaria Totalmente Negra en la ciudad de Farmville en 1951, y su caso judicial se convirtió en parte del emblemático Brown v. Decisión de la Junta de Educación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El fallo derribó la segregación racial en las escuelas públicas, y luego continuó siendo recibido con la resistencia de políticos blancos como Byrd.

La hermana de Johns, Joan Johns Cobbs, dijo al comité que su familia estaba agradecida por la decisión de honrar a Johns.

«Estoy muy agradecida de que Barbara esté siendo considerada porque lo que hizo en 1951 fue muy valiente», dijo.