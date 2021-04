Las repetidas misiones de la Guardia en DC desencadenan frustración

AP

Washington Hispanic:

Tres meses después de que más de 25,000 soldados de la Guardia Nacional llegaran a la capital del país para asegurar la toma de posesión del presidente Joe Biden, funcionarios del Departamento de Defensa y de la Guardia Están perdiendo la paciencia y niegan algunas de las recurrentes peticiones de tropas de la ciudad para proteger a D.C.

Según funcionarios de defensa, el Ejército aprobó el lunes sólo una cuarta parte de las tropas de la Guardia solicitadas por funcionarios de la ciudad para proporcionar seguridad en caso de disturbios después del próximo veredicto en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin. La Guardia Nacional de D.C. confirmó que el secretario interino del Ejército, John Whitley, ha aprobado el despliegue de 250 soldados, pero funcionarios dijeron que la solicitud inicial de la ciudad era de hasta 1.000.

La decisión de Whitley se produjo después de días de debate y discusión sobre la solicitud del 8 de abril de la ciudad que buscaba seis equipos para monitorear las paradas de Metro, miembros de la Guardia al personal de 30 puestos de control de tráfico, y una fuerza de reacción rápida «de al menos 300 guardias que se organizarán en el D.C. Armory con la capacidad de responder en treinta (30) minutos a una solicitud de asistencia».

La solicitud, firmada por Christopher Rodríguez, director de la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de la ciudad, fue enviada al comandante de la Guardia D.C, mayor general William Walker. Las tropas estarían desarmadas, y pidió que estuvieran listas para comenzar el lunes.

«Existe la posibilidad de que ocurran manifestaciones de la Primera Enmienda en el Distrito de Columbia en respuesta al veredicto», dijo Rodríguez. «Estas manifestaciones son congruentes con las manifestaciones ocurridas durante 2020, donde el Distrito vio una gran afluencia de participantes y desorden general y actividad criminal».

La solicitud, sin embargo, ha sido recibida con frustración por parte de funcionarios de defensa y guardia que creen que la ciudad depende demasiado de las tropas de la Guardia Nacional y en su lugar deberían estar buscando apoyo de las agencias federales de aplicación de la ley en la región. Y la tensión está en llamas mientras la ciudad se prepara una vez más para posibles manifestaciones y disturbios.

Las autoridades federales estaban observando con cautela mientras los abogados terminaban de cerrar los argumentos el lunes en el juicio de Chauvin en Minneapolis, y se preparaban para la posibilidad de disturbios si el jurado no llega a un veredicto de culpabilidad. Chauvin enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario en la muerte de George Floyd.

Los fiscales argumentaron que exprimió la vida de Floyd clavándose la rodilla contra el cuello de Floyd en mayo pasado.

A raíz de los mortíferos disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, los estados de todo el país enviaron unos 26.000 soldados de la Guardia a D.C. para ayudar a asegurar la investidura de Biden.

Pero con el paso de las semanas, las divisiones sobre el tratamiento de algunos miembros de la Guardia incluyendo quejas sobre alimentos, áreas de descanso y hacinamiento en medio de temores de COVID-19 comenzaron a agudizarse, y los líderes estatales comenzaron a tirar de sus tropas a casa o a oponerse abiertamente a extensiones adicionales.

A principios de marzo, las preocupaciones sobre la amenaza actual de violencia en el Capitolio llevaron a la ciudad a pedir a las tropas de la Guardia que se quedaran otros dos meses. Pero los gobernadores y funcionarios de la Guardia expresaron reticencias o se negaron rotundamente a comprometer a sus tropas a más tiempo en D.C.

Después de varios días de llamadas y reuniones, el Pentágono incumplió los compromisos de algunos estados para un total de 2.300 soldados. Pero los funcionarios advirtieron que otra extensión sería poco probable.

Durante la semana pasada, cuando la ciudad hizo su última solicitud, esas objeciones volvieron a aumentar.

Funcionarios de defensa dijeron que el compromiso a largo plazo ha creado problemas de financiamiento y ha hecho más difícil para las unidades de la Guardia cumplir con otros compromisos. Además, los miembros de la Guardia deben tomarse un tiempo libre de sus trabajos regulares para llevar a cabo sus misiones militares, y los funcionarios dijeron que los empleadores se están cansan del largo tiempo libre. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Michael McGuire, presidente de la Asociación de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, dijo en una entrevista después de la solicitud de marzo que los líderes de la Guardia Estatal estaban cansados del «juego de recolección» en curso de usar tropas de la Guardia para complementar la aplicación de la ley en D.C.

«Ha habido un gran pivote en el lugar en el que la gente está con esta idea de tener una fuerza de policía militar expedicionaria en el Distrito de Columbia», dijo.

McGuire, quien recientemente se retiró como general adjunto de la Guardia Nacional de Arizona, dijo que los estados aún no han sido reembolsados por los costos salariales, y sus unidades de la Guardia están bajo crecientes tensiones para cumplir con las misiones locales.

Miles de miembros de la Guardia están siendo utilizados para vacunas COVID-19, y otros están desplegados en el extranjero o proporcionando asistencia después de incendios, tornados y otras crisis estatales.

También sigue ha habido malestar por la complicada e inusual situación de liderazgo de la Guardia en D.C. Debido a que el distrito no tiene gobernador, la responsabilidad de supervisar el D.C. Guardia es delegada al secretario del Ejército.

En marzo, el General Dan Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, también expresó su preocupación por las solicitudes de despliegue en curso de D.C. En una nota, dijo que «el carácter indefinido continuado de este requisito también puede obstaculizar nuestra capacidad para iniciar futuras misiones, ya que tanto los ayudantes generales como los guardias pueden ser escépticos sobre comprometerse con esfuerzos similares».

Sería más preferible, dijo, que D.C. buscara otras opciones de «aplicación de la ley».

El Departamento de Policía Metropolitana se ha estado preparando para la posibilidad de disturbios en la capital del país después de que el veredicto de Chauvin se reduce. Como parte de los preparativos, toda la fuerza policial estaba siendo activada a partir del lunes, con oficiales trabajando turnos de 12 horas, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El departamento también ha cancelado los días de vacaciones y las solicitudes de tiempo libre, dijo el funcionario. El funcionario no pudo discutir públicamente los procedimientos internos y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El Departamento de Justicia no ha dicho si otros funcionarios federales de las fuerzas del orden serían movilizados en Washington, como lo fueron después de los disturbios en mayo y junio.