Las clínicas gratuitas esperan un aumento de financiación por parte del estado

Los trabajos van y vienen, pero las clínicas de salud gratuitas han sido algo con lo que Florence Roane-Bell siempre ha podido contar.

La residente de Richmond de toda la vida recurrió a la Brigada de Salud, antes conocida como Clínica Fan Free, cuando la necesitaba. Fue allí donde le diagnosticaron fibromialgia (después de que los médicos anteriores ignoraran su dolor, dijo). También es donde los trabajadores de la salud la ayudaron a enfrentar su prediabetes, presión arterial alta y problemas de salud mental.

Un grupo de legisladores bipartidistas ha estado recorriendo el estado en los últimos meses para escuchar a miembros de la comunidad como Roane-Bell y a proveedores de atención médica . Recopilarán propuestas legislativas para fin de año que la Asamblea General podría abordar en la sesión de 2025.

Las clínicas de Virginia actúan como una “red de seguridad para la red de seguridad”

Los problemas de salud mental que ha tenido Roane-Bell en los últimos años la tomaron por sorpresa, dijo mientras se le quebraba la voz en una reciente llamada telefónica. La terapia la ha ayudado a sobrellevar el duelo y la pandemia de COVID-19.

“No me di cuenta de lo dañada que estaba”, dijo mientras hacía una pausa para calmar sus emociones. “A través de la pandemia, perdí a mucha gente. También me perdí a mí misma, y ​​ni siquiera me di cuenta”.

Roane-Bell dijo que tal vez se hubiera ocupado de su salud mental un poco antes si hubiera tenido la mente abierta al respecto. Ahora, con 60 años, no es como se crió a su generación, dijo, ni es un tema común en las comunidades negras.

“Las personas negras y morenas no queremos aceptar o no creemos que necesitamos atención de salud mental”, explicó.

Roane-Bell, que creció en una vivienda pública en Gilpin Court, tampoco se sintió expuesta a recursos o a una mayor educación sobre el papel que desempeña la nutrición en los trastornos de salud. Como adulta, ha podido remediar la prediabetes mediante la educación nutricional. Esta es otra área en la que dijo que la Brigada de Salud le ha resultado útil.

“No sabemos muchas cosas porque nadie nos ha informado de ellas. En cuanto a la atención sanitaria, no sabemos dónde ir para obtener atención médica gratuita, por lo que terminamos teniendo diabetes que nunca fue tratada o presión arterial alta que nunca fue tratada”, explicó Roane-Bell.

Ella es una de las muchas personas sin seguro o con seguro insuficiente en Virginia que dependen de una clínica gratuita. Hay más de 70 clínicas de este tipo en todo el estado, y alrededor de 30 de ellas atienden a pacientes en áreas rurales, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Clínicas Gratuitas y Benéficas de Virginia, Rufus Phillips, en una reunión del comité de atención médica rural en junio en Farmville.

La gira del grupo ha puesto de relieve la necesidad de aumentar la financiación estatal para reforzar las clínicas gratuitas en todo el estado. A medida que más y más personas han visitado las clínicas gratuitas en los últimos años, las clínicas no han recibido un aumento de la financiación estatal desde 2016.

Phillips espera que el estado pueda asignar cinco millones de dólares adicionales. Esto, dijo, prácticamente devolvería a las clínicas a los niveles de financiación de 2016, considerando el estado de la inflación.

Las clínicas gratuitas suelen atender a personas sin seguro médico y a personas cuyos ingresos están un 200% por debajo de los niveles federales de pobreza. Pero otras personas han recurrido a las clínicas porque se han encontrado sin trabajo, enfrentando largos tiempos de espera para obtener una cita a través de Medicaid o porque algunas personas han dejado de ser elegibles para Medicaid este año.

Por lo general, los beneficiarios de Medicaid se someten a una verificación anual de su elegibilidad, un proceso que había estado en pausa en medio de la pandemia . Pero este año comenzó un proceso de “desmantelamiento” a medida que se restablecieron los controles de elegibilidad. Cerca de 500.000 personas fueron canceladas de su afiliación en Virginia este año, mientras que 1,5 millones recuperaron su cobertura.

A esto hay que sumar el factor de la inflación y el creciente coste de vida, que ponen algunas opciones de atención sanitaria fuera del alcance.

“Somos la red de seguridad de la red de seguridad”, dijo Phillips sobre las clínicas.

Según Rebecca Butler, vicepresidenta de comunicaciones de la asociación, los costos operativos aumentaron un 170 % entre 2016 y 2023. El uso de la clínica también aumentó un 28 % en el año fiscal 2023 en comparación con 2022.

Pellizco pandémico

Mientras tanto, dijo Phillips, otro factor que contribuye al aumento en el uso de clínicas gratuitas son los llamados “pacientes ALICE” o personas empleadas con activos limitados y con ingresos limitados.

“[Esta demografía] contribuyó al aumento de pacientes antes de [la] pandemia”, dijo. “El impacto es mucho mayor en lo que solíamos conocer como la clase media”.

Y las clínicas gratuitas de Virginia también han sentido el impacto, ya que han atendido a más pacientes con el tiempo, lo que se ha visto agravado por la pandemia.

A medida que la pandemia disminuyó y las restricciones se relajaron, Phillips dijo que el grupo demográfico de ALICE y otros comenzaron a depender más de las clínicas porque “la gente había postergado la atención médica” durante los confinamientos. También señaló el aumento de los problemas de salud mental que, en algunos casos, también se habían visto exacerbados por la pandemia.

Incluso en los períodos en que Roane-Bell tenía seguro, ella sintió el peso de los copagos y comprende cómo eso lleva a posponer la atención.

“Es como decir ‘espera, ¿le pones gasolina al auto? ¿Compras algo para comer? ¿O pagas tu copago?’”, preguntó. “¿Y adivina qué pasa?”

Por supuesto, la atención sanitaria no se puede posponer para siempre, y las personas eventualmente encuentran el camino a clínicas gratuitas si no tienen otro lugar a donde recurrir.

Y aunque la Asociación de Clínicas Gratuitas y de Beneficencia de Virginia está pidiendo más dinero al estado, Phillips dijo que su organización también apoya otras políticas a nivel estatal, local y federal, como mejorar el reembolso de Medicaid. Esto podría ayudar a otros proveedores a aceptar pacientes de Medicaid en primer lugar y aliviar algo de la presión sobre las clínicas gratuitas.

“Es un fenómeno relativamente nuevo”, dijo Phillips sobre los pacientes que buscan atención en clínicas gratuitas porque han tenido problemas para encontrar proveedores que acepten su Medicaid. “Las clínicas no quieren retener a esos pacientes si pueden encontrar un proveedor de Medicaid”.