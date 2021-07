La policía de Maryland mata a un hombre en un «enfrentamiento armado» en McDonald’s

Agentes de policía de Maryland mataron a tiros a un joven de 21 años afuera de un restaurante McDonald’s después de un «enfrentamiento armado», dijo el sábado el Departamento de Policía del condado de Montgomery en un comunicado de prensa.

El tiroteo tuvo lugar el viernes por la noche después de que la policía dijo que los agentes respondieron a una llamada sobre un cliente que había pedido comida pero se negaba a pasar por el carril de entrada en el McDonald’s en Gaithersburg, a unas 30 millas (48 kilómetros) de Washington.

Una vez que un oficial vio una pistola en el asiento del pasajero delantero del automóvil del hombre, se llamó a refuerzos, dijo la policía. Oficiales adicionales aseguraron el área y evacuaron al personal de McDonald’s.

Según la policía, se produjo un «enfrentamiento armado», durante el cual los agentes intentaron negociar con el conductor durante unos 30 minutos.

«Circunstancias que aún están bajo investigación llevaron a que los oficiales dispararan sus armas y el conductor recibió un disparo», dijo el comunicado de prensa.

Los agentes ayudaron al conductor hasta que lo llevaron a un hospital, donde fue declarado muerto, dijo la policía.

Los oficiales involucrados están en licencia administrativa estándar.

El departamento no dio a conocer el video del incidente, no identificó a nadie involucrado y no proporcionó las carreras de los involucrados.

El jefe de policía del condado de Montgomery, Marcus Jones, programó una conferencia de prensa el lunes para discutir el tiroteo.